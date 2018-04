Lovett a pris le 3e rang aux Jeux du Commonwealth jeudi, à Gold Coast, en Australie. Le Brittano-Colombien a réussi sa troisième et dernière tentative à 2,30 m, ce qui constitue un record personnel.

Il a cependant quitté la compétition avec une main sur la cuisse gauche, visiblement blessé aux ischiojambiers. Il essayait alors de franchir la barre à 2,32 m, ce qu’a réussi l’Australien Brandon Starc, vainqueur de l'épreuve.

Jamal Wilson, des Bahamas, a remporté l’argent avec une première tentative réussie à 2,30 m.

Progression pour Elizabeth Gleadle

En finale du lancer du javelot, la Canadienne Elizabeth Gleadle, qui avait pris le 5e rang à Glasgow, en 2014, a cette fois conclu la compétition au pied du podium. Sa tentative de 59,85 m lui a valu la 4e place.

Gleadle a réussi son meilleur lancer à son quatrième essai. La Brittano-Colombienne avait jusque-là réalisé des tentatives de 57,53 m et de 55,79 m en plus de rater un lancer.

Les Australiennes Kathryn Mitchell (68,92 m, un record des Jeux du Commonwealth) et Kelsey-Lee Roberts (63,89 m) sont respectivement devenues championne et vice-championne. La Sud-Africaine Sunette Viljoen a complété le podium.

Au lancer du poids F38, les Canadiens David Bambrick et Kevin Strybosch ont tous deux réussi leur meilleure performance de la saison au cours d’une finale qu’a facilement gagnée l’Australien Cameron Crombie avec un lancer de 15,74 m.

Bambrick a pris le 6e rang avec une deuxième tentative qui a parcouru 11,74 m. Strybosch, de son côté, a lancé l’objet à 11,17 m à son premier essai, ce qui lui a valu la 7e position.

Des finales pour Emmanuel, Nettey et Brown

Au 200 m, l’Ontarienne Crystal Emmanuel a réussi sa qualification pour la finale de jeudi avec le 4e temps des demi-finales. Emmanuel a mené sa vague en 22,87 s.

Il y a quatre ans, le parcours d’Emmanuel s’était terminé en demi-finales. La Québécoise Kimberly Hyacinthe avait été la seule représentante du Canada en finale. Elle avait pris le 7e rang.

De son côté, le Canadien Aaron Brown a dominé les demi-finales avec un temps de 20,18 s. Son compatriote Bismark Boateng, avec un chrono de 21,06 s, ne s'est pas qualifié pour la finale.

Au saut en longueur, Christabel Nettey, de Surrey, a aisément atteint la finale avec une tentative de 6,79 m.

Seule représentante de l’unifolié, Nettey a pris le 2e rang des qualifications derrière l’Anglaise Shara Proctor. Cette dernière a réalisé son meilleur saut de la saison à 6,89 m.

Une 7e place pour Lalonde

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Geneviève Lalonde termine 7e au 3000 m steeple

L'Acadienne Geneviève Lalonde a terminé 7e au 3000 m steeple.

Dix athlètes prenaient le départ de la course, remportée par Aisha Praught de la Jamaïque, avec un chrono de 9 min 21 s. Les Kényanes Celliphine Chepteek Chespol et Purity Cherotich Kirui sont arrivées respectivement 2e et 3e.

Pour sa part, Geneviève Lalonde a enregistré un temps de 9:46,68. Son meilleur temps à vie est de 9:29,99, le record canadien.