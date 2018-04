Les Ontariennes Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan ont battu le duo chypriote de Mariota Angelopoulou et Manolina Konstantinou 21-7 et 21-12.

Le duo féminin a fait honneur à son 1er rang mondial. En cinq matchs depuis le début du tournoi, les Canadiennes n’ont perdu aucune manche. En fait, la manche la plus serrée qu’elles ont disputée est justement cette deuxième manche de 21-12 contre les Chypriotes.

Chez les hommes, Sam Pedlow et Sam Schachter ont défait les frères Ben et Sam O’Dea de la Nouvelle-Zélande 21-19 et 21-15. Les Ontariens, qui occupent le 14e rang mondial, affronteront jeudi les Australiens Christopher McHugh et Damian Schuman, classés 20es au tableau mondial.

C’est la première fois que le volleyball de plage est présenté aux Jeux du Commonwealth.