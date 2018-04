Parent a obtenu sa récompense en s'inclinant en demi-finale des moins de 69 kg devant l'Anglaise Sandy Ryan.

Cette dernière a obtenu la faveur de 4 des 5 juges autour du ring, pour l'emporter par décision unanime. Parent a connu ses meilleurs moments au premier round, les quatre suivants ayant été gagnés par sa rivale.

Âgée de 22 ans, Parent pratique la boxe depuis neuf ans déjà. Après avoir mis la main sur deux titres consécutifs des Gants dorés en 2015 et 2016, elle est devenue championne canadienne de sa catégorie en 2017.

Originaire de Québec, elle prenait part à ses premiers grands jeux. Elle rêve aussi d'une participation aux Championnats mondiaux.

Cependant, la Montréalaise Caroline Veyre a vu son parcours prendre fin en quart de finale chez les moins de 60 kg contre la Nigérienne Yetunde Odunuga.

L'équipe canadienne est également assuré d'une autre médaille de bronze du côté masculin, chez les moins de 81 kg. Harley O'Reilly a atteint le carré d'as sans se battre.

Son adversaire camerounais Ulrich Rodrigue Yombo a déclaré forfait tout juste avant leur quart de finale.

En demi-finale, vendredi, O'Reilly (29 ans et natif de Gatineau) affrontera Ato Plodzicki-Faoagali, orginaire de Samoa. Advenant une autre victoire, O'Reilly se battrait pour une médaille d'or dimanche.

Le Canada passe en finale en volleyball de plage

Les équipes canadiennes féminine et masculine ont toutes deux accédé toutes deux, mercredi, à la finale du tournoi de volleyball de plage.

Les Ontariennes Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan ont battu le duo chypriote de Mariota Angelopoulou et Manolina Konstantinou 21-7 et 21-12.

Le duo féminin a fait honneur à son 1er rang mondial. En cinq matchs depuis le début du tournoi, les Canadiennes n’ont perdu aucune manche. En fait, la manche la plus serrée qu’elles ont disputée est justement cette deuxième manche de 21-12 contre les Chypriotes.

Chez les hommes, Sam Pedlow et Sam Schachter ont défait les frères Ben et Sam O’Dea de la Nouvelle-Zélande 21-19 et 21-15. Les Ontariens, qui occupent le 14e rang mondial, affronteront jeudi les Australiens Christopher McHugh et Damian Schuman, classés 20es au tableau mondial.

C’est la première fois que le volleyball de plage est présenté aux Jeux du Commonwealth.