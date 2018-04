Le duo canadien a obtenu une note totale de 312,12 points pour leurs cinq plongeons. Les Malaisiennes Jun Hoong Cheong et Pandelela Rinong Pamg ont conservé la tête du classement tout au long de la finale pour s'emparer de l’or avec 328,08 points.

Les Canadiennes ont peiné dès leurs deux premiers plongeons et ont donné une avance de 6,4 points aux Malaisiennes. Ces dernières ont de plus reçu une note déterminante au quatrième plongeon avec 76,80 points contre 72,96 pour Benfeito et McKay.

Un autre duo de la Malaisie, celui de Mun Yee Leong et Nur Dhabitah Sabri, a décroché la médaille de bronze.

Abel et Citrini-Beaulieu se contentent du 5e rang

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu au 3 m synchronisé des Jeux du Commonwealth : les faits saillants

Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu ont pour leur part terminé 5es au 3 m synchronisé. Les Québécoises ont conclu avec un score de 246,78 points en cinq plongeons.

Leurs troisième et quatrième sauts résument bien leur performance.

Au troisième essai, Abel et Citrini-Beaulieu ont été impériales et les juges leur ont accordé une note de 71,10, un sommet du concours qu'elles partagent avec les médaillées d'or, les Australiennes Esther Qin et Georgia Sheehan (284,10 points).

Mais le duo canadien a complètement raté son quatrième plongeon et a obtenu le pire score de toute la compétition, soit 33,48.

Les Anglaises Alicia Blagg et Katherine Torrance (276,90 points), avec l'argent, et les Malaisiennes Mun Yee Leong et Nur Dhabitah Sabri (264,90 points) ont complété le podium.