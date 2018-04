Les Québécoises ont conclu le concours avec un score de 246,78 points en cinq plongeons.

Leurs troisième et quatrième sauts résument bien leur performance.

Au troisième essai, Abel et Citrini-Beaulieu ont été impériales et les juges leur ont accordé une note de 71,10, un sommet du concours qu'elles partagent avec les médaillées d'or, les Australiennes Esther Qin et Georgia Sheehan (284,10 points).

Mais le duo canadien a complètement raté son quatrième plongeon et a obtenu du jury le pire score de toute la compétition, 33,48.

Les Anglaises Alicia Blagg et Katherine Torrance (276,90 points), avec l'argent, et les Malaisiennes Mun Yee Leong et Nur Dhabitah Sabri (264,90 points) ont complété le podium.