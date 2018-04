Un texte de Michel Chabot

La vilaine défaite de 4-0 en Nouvelle-Angleterre, samedi dernier, a été coûteuse. Le carton rouge décerné à Saphir Taïder lui vaut une suspension automatique d’une rencontre.

Qui prendra donc la place du Français au sein de la formation contre les Red Bulls? Le nom de Louis Béland-Goyette vient immédiatement en tête.

C’est à lui que le sélectionneur a fait appel après l’expulsion de Taïder, mais le jeune homme ne voit pas là le signe d’une titularisation annoncée, même si son profil de relayeur, davantage que celui de milieu défensif, semble le destiner à commencer le match contre les Red Bulls.

« À tous les matchs de la saison, je m’attends à entrer dans ce poste-là, confie Béland-Goyette. Je m’attends plus à jouer en 8 qu’en 6 cette année. Je suis toujours prêt. »

Rémi Garde refuse de se commettre aussi tôt dans la semaine. Il semble toutefois aimer le travail du numéro 25.

« C’est un candidat qui a bien travaillé depuis le début de saison, depuis qu’il n’est plus gêné par une douleur au genou qui l’a quand même retardé assez longtemps, donc il a mis du temps à me montrer quel genre de joueur il était. »

N’empêche, l’entrée en scène de Béland-Goyette contre le Revolution a été plutôt ardue.

« Ce sont des conditions qui ne sont pas faciles, raconte l’athlète de 22 ans. C’était très important que je défende beaucoup. Et après, parce que j’étais plus frais, j’ai essayé d’amener de l’attaque. Mais c’était vraiment difficile, les gars étaient à leur deuxième souffle. C’était difficile de se rendre au filet. »

L’expérience semble néanmoins avoir été concluante aux yeux de l’entraîneur.

« J’avoue que son entrée en scène, dans des conditions difficiles, m’a donné des réponses sur ses capacités. Il fait partie de ceux qui, effectivement, peuvent remplir ce rôle. »

Une défaite instructive

Certains préfèrent oublier une défaite cinglante, d'autres en gardent des souvenirs riches d'enseignement.

« Déjà, il y a les 15 premières minutes où on était à 11 contre 11. On était bien entré dans le match, on avait une belle partie à disputer, observe Rémi Garde. »

Garde a également observé ses hommes à 10 contre 11 et la façon dont ils se sont comportés dans ces circonstances particulières.

« L’investissement, l’état d’esprit, avec quelle personnalité chacun d’entre nous avons donné les réponses à cette situation un peu exceptionnelle m’apportent aussi des réponses sur les caractères des uns et des autres. »

À la suite d’une première présence au sein du onze partant, à titre de défenseur latéral, Alejandro Silva en est un au sujet duquel le patron a pu prendre des notes.

« Je l’ai trouvé intéressant, affirme Garde. Chris (Duvall) avait fait un assez bon match la semaine d’avant, mais je voulais apporter un peu plus de tenue de ballon, de technicité, peut-être un peu moins de garanties défensives. J’avais un petit peu d’ambition avec ça. »

L’Uruguayen n’a cependant pu donner libre cours à son talent compte tenu du désavantage numérique, mais il a tout de même obtenu une étoile dans son cahier.

« Il s’en est assez bien sorti, je suis assez content de ce qu’il a fait pour un premier match, dans ces conditions », a déclaré Rémi Garde.

Cela dit, Ignacio Piatti devrait être de retour au jeu. Il s’est entraîné avec ses coéquipiers et semblait à l’aise. Blessé à une cuisse, Nacho avait dû renoncer à affronter le Revolution, samedi.

Il faudra encore patienter dans le cas du défenseur ontarien Michael Petrasso, toujours ennuyé par sa blessure au quadriceps subie avec la sélection canadienne, il y a un peu plus de deux semaines.