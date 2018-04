L'attaquant désire tourner la page sur la campagne désastreuse qui s'est arrêtée plus tôt que prévu, selon les attentes de l'équipe, pour une troisième année de suite. Montréal a été le théâtre de trois duels éliminatoires depuis 2016, tous la même année (2017).

Nous devons chasser cette saison de notre esprit! Alex Galchenyuk, attaquant du Canadien de Montréal

Le 40e revers en temps réglementaire subi samedi à Toronto a égalé un record peu enviable dans l'histoire de la franchise.

« C’est comme dans la vie en général, si tu as une mauvaise journée, il y aura toujours le lendemain pour faire la différence. Je le vois comme ça, a réagi l'Américain. On a connu une mauvaise saison, mais on peut se reprendre l’année prochaine. On recommence à zéro. »

Le no 27 a récemment rencontré Claude Julien et Marc Bergevin pour discuter de ses performances des derniers mois. Il a confié qu'un possible retour à la position de centre n'a pas été abordé durant la conversation avec ses supérieurs.

Sur le plan individuel, celui qui trône au sommet des pointeurs des joueurs repêchés en 2012, à égalité avec Filip Forsberg, a avoué qu'il n'était « pas pleinement satisfait » de ses prestations. Malgré tout, il « croit s'être amélioré pendant la récente campagne ».

Je vais continuer à travailler là-dessus. J'ai eu beaucoup plus d'occasions en seconde moitié de calendrier. Alex Galchenyuk, attaquant du Canadien de Montréal

L'ailier gauche de 24 ans a enregistré un sommet personnel concernant les mentions d'assistance en se faisant complice de 32 réussites de ses coéquipiers. Il a ajouté 19 buts à sa fiche personnelle en 82 matchs.

Son rendement de -31 a cependant été l'un des plus atroces de la Ligue nationale. Le défenseur Nick Leddy (-42) et les attaquants Kyle Okposo (-34) et Zach Smith (-32) sont les seuls joueurs du circuit Bettman à avoir affiché une pire efficacité à ce chapitre.

Galchenyuk a laissé savoir qu'il ne représentera pas la formation américaine au Championnat du monde. Le tournoi disputé sur les patinoires danoises de Copenhague et de Herning s'amorcera le 4 mai prochain.

Le principal concerné n'a pas voulu dire si son absence était due par un refus de sa part ou bien parce qu'il n'a tout simplement pas reçu une invitation de l'équipe nationale : « je n'irai pas, c'est tout. »

Les séries et la Coupe Stanley

La piètre saison du Canadien n'a pas miné les objectifs de Brendan Gallagher. Le joueur par excellence du Tricolore est conscient des déboires de l'équipe, il en a d'ailleurs fait référence sans détour, mais rêve déjà à l'an prochain.

Selon Gallagher, le Bleu-blanc-rouge a amorcé la campagne du mauvais pied et n'a jamais été en mesure de retrouver son chemin par la suite.

« Nous n’avons pas été assez bons, nous devons apprendre de nos erreurs. Nous avons répété nos erreurs trop de fois cette saison. Il faut apprendre, a-t-il répété. Tu peux reculer jusqu’au camp d’entraînement, nous n’étions pas assez bons. »

Gallagher, ennuyé par une blessure durant une bonne partie de la saison, a avoué que ses attentes étaient plutôt élevées à la suite de l'élimination hâtive du printemps dernier contre les Rangers de New York. Les visées ambitieuses sont demeurées inchangées dans l'esprit de l'auteur de 31 buts.

« L’année prochaine, notre objectif sera de participer aux éliminatoires et de gagner la Coupe Stanley », a-t-il souhaité.

