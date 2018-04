Henrik Borgstrom, le 23e choix au total en 2016, a inscrit son tout premier filet dans la LNH, à son quatrième match.

Frank Vatrano, qui a grandi au Massachusetts, a fourni un but et une passe pour les Panthers qui ont gagné leurs cinq derniers affrontements de la saison.

Evgenii Dadonov a réussi l'autre but de la Floride, son 28e de la campagne. Les Panthers terminent à un seul point des séries dans l'Association de l'Est, derrière les Devils du New Jersey.

James Reimer a laissé sa place avec 8:07 à disputer au troisième vingt, en raison d'une blessure. En remplacement, Roberto Luongo a repoussé les huit rondelles dirigées vers lui. Le duo a totalisé 41 arrêts.

David Backes et David Pastrnak, avec son 35e de la saison, ont riposté pour les Bruins, qui pouvaient finir au 1er rang dans l'Est. L'honneur va plutôt au Lightning de Tampa Bay.

Les Bruins vont affronter les Maple Leafs de Toronto au premier tour des séries éliminatoires. La série va débuter jeudi soir, au TD Garden.