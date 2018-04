Un texte de Julien Lamoureux

On peut tenter d’expliquer les résultats d’une équipe grâce au PDO, c’est-à-dire l’addition des pourcentages d’arrêts de ses gardiens et de tirs convertis en buts par ses patineurs. Un PDO supérieur à 1000 dénote une équipe un peu chanceuse, qui joue peut-être au-dessus de ses moyens.

Toutefois, sur une saison de 82 matchs, la tendance est que toutes les formations se rapprocheront de 1000, ce qui veut dire que le PDO n’est pas tout à fait révélateur.

Les statistiques avancées indiquent aussi que Claude Giroux est le marqueur de 50 points et plus (à égalité numérique) qui se retrouvait le plus souvent impliqué dans des mises en jeu dans son territoire, toutes proportions gardées. C’est donc dire qu’il parvient à produire à l’attaque, même si son entraîneur aime bien l’employer dans des missions défensives.

Ce fait est bien utile pour analyser les performances individuelles et les affrontements de joueurs qui seront à surveiller dans les prochaines semaines - en plus d’être un argument intéressant en faveur de la candidature de Giroux au trophée Selke -, mais il est difficile de l’utiliser pour généraliser des duels entre deux formations.

Claude Giroux Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Le débat est éternel entre tenants et opposants des statistiques avancées sur la valeur qu’il faut accorder au Corsi. Ce chiffre, qui est le différentiel, exprimé en pourcentage, entre les tentatives de tirs - réussis, hors cible et bloqués - pour et contre, est un corollaire de la possession de rondelle… mais experts et amateurs ne s’entendent pas sur le lien entre victoire et possession de rondelle.

Donnons d’abord à (Jim) Corsi ce qui lui revient : entre 2012 et 2016, le champion éventuel de la Coupe avait maintenu un des quatre meilleurs taux de possession du disque pendant la saison. La victoire surprise des Kings en 2012 aurait, entre autres, pu être prévue grâce au Corsi.

Toutefois, les succès des Penguins en 2017 (18es de la LNH dans le Corsi relatif) et des Bruins en 2011 (14es) donnent des arguments de poids à ceux qui critiquent la fascination de certains pour le chiffre le plus litigieux du hockey.

Entre alors en scène l’indice K, élaboré par Emmanuel Perry, du site Corsica.hockey, qui se rapproche un peu plus de la perfection.

Depuis la saison 2010-2011, l’équipe qui a soulevé le glorieux trophée de Lord Stanley avait compilé un des cinq meilleurs indices K pendant la saison. Les Bruins de 2011 et les Penguins de 2016 étaient premiers à ce chapitre lorsqu’ils ont été sacrés champions. Le finaliste de la Coupe avait aussi son nom au top 5 de l’indice K, sauf en 2012 et en 2017.

Quel secret renferme donc ce mystérieux K? La réponse n’est pas simple, et l’auteur de ces lignes ne peut se targuer d’en comprendre profondément les fondements. En résumé, Perry explique sur son blogue qu’il s’agit d’un modèle mathématique de régression basé sur quatre grandes variables : le différentiel de tirs, la proportion des lancers qui entrent dans le filet, les punitions en faveur et en défaveur de l’équipe et les situations contextuelles du jeu, comme l’endroit où sont faites les mises au jeu.

Simplement, K indique la capacité à marquer plus de buts que l’adversaire. Plus il est élevé, mieux c’est.

(Si vous détenez un diplôme des cycles supérieurs en mathématiques, lisez l’explication plus étoffée de Perry ici. Et, connaissances en statistiques ou pas, explorez les données ici, en cliquant sur l’onglet « K Ratings ».)

En 2017-2018, le Lightning, les Jets, les Predators, les Maple Leafs et les Ducks ont terminé, dans cet ordre, au sommet du classement de la ligue en fonction de K. En se basant sur l’histoire récente, ce ne serait donc pas l’année des Bruins, des Capitals ou des Penguins… et Vegas devra attendre un peu avant de savourer un titre. Pensez-y lorsque vous tenterez d’impressionner vos amis avec vos prédictions.

Tyler Bozak et James van Riemsdyk ont participé à un but des Leafs contre les Predators, en mars. Photo : Associated Press/Mark Humphrey

C’est cependant dans l’analyse fine des composantes et des variables du K que ça devient intéressant.

Un exemple parmi tant d’autres : les Jets, premiers de l’Ouest en ce qui a trait aux variables offensives du K, pourrait avoir trouvé leur égal au premier tour, puisque le Wild a présenté les meilleurs chiffres défensifs - entre autres en limitant les tirs dits « de qualité » donnés à l’adversaire - des 31 formations de la LNH cette année.

Et l’Avalanche, dont une portion importante du K est basée sur la capacité à faire prendre des punitions à l’adversaire, pourrait profiter de cet aspect contre les Predators, dont l’indice total est grandement handicapé par le très grand nombre de pénalités mineures dont ils écopent.

En remontant de quelques années, on constate que les Kings, qui ont gagné la coupe Stanley en 2012 et en 2014, avaient respectivement le meilleur et le deuxième K défensif pendant ces campagnes-là. Voilà donc une formule mathématique qui soutient l’adage populaire selon lequel « la défense gagne les championnats ».

Devinez qui a compilé le meilleur K défensif cette saison? Ces mêmes Kings, qui, comme en 2012 et en 2014, n’entrent pas dans les séries éliminatoires avec l’avantage de la glace ni dans la position de favoris. Ils seront assurément à surveiller cette fois encore.

Les chiffres ne sont pas infaillibles. En 2014, le Tricolore s’était faufilé en finale d’association malgré un K assez ordinaire grâce entre autres au brio du gardien Carey Price. Et les Capitals de Washington, détenteurs du troisième (en 2009-2010) et du quatrième (en 2016-2017) indices K saisonniers depuis 2007-2008 – les données avant cette saison-là ne sont pas disponibles – n’ont finalement jamais été capables de se rendre en finale d’association.

À cela s’ajoute le fait - et le blogueur ne le cache pas lui-même - que l’indice K a fait l’objet d’un article qui n’a pas été retenu par une publication scientifique sur l’analyse statistique du sport.

Fenwick, Corsi, PDO, K, WAR, alouette : ces termes, on les entend de plus en plus depuis quelques saisons, entre autres grâce à l'existence de blogues amateurs et de bases de données compilées par des geeks débrouillards qui partagent leurs découvertes avec le public. Comme toute tendance, il faut savoir en prendre et en laisser, mais un bon dosage permet de marier observations qualitatives et constatations quantitatives.

Les décimales : autres petites découvertes intéressantes Auteur de 42 buts, William Karlsson, des Golden Knights de Vegas, est une des belles surprises de l’année. Son éclosion sous le soleil du Nevada a accompagné le parcours fascinant de la nouvelle franchise de la LNH. Toutefois, son pourcentage de tirs convertis (23,4 %) est le plus élevé du circuit chez les joueurs ayant joué 40 matchs et plus. Une régression est à prévoir la saison prochaine pour le Suédois.

Le Tricolore a eu de la difficulté à marquer pendant toute l’année. Ils ont bouclé la campagne au 29e rang de la LNH à ce chapitre. Un regard à ce graphique d’HockeyViz (celui en haut à gauche) peut offrir à Marc Bergevin et compagnie un début d’explication : même si le CH a plus souvent tiré de très près du filet que la moyenne, ce sont les tirs de l’enclave, entre les deux cercles de mise en jeu, qui ont manqué.

Le duo de défenseurs formé par Dougie Hamilton et Mark Giordano, des Flames de Calgary, a été le meilleur de la LNH pour contrôler le jeu à égalité. Ils sont respectivement troisième et premier de la Ligue du côté du Corsi relatif individuel. Malheureusement pour eux, Calgary ne sera pas des séries - ce qui offre d’ailleurs un autre argument aux anti-statistiques avancées : trois des quatre meilleures équipes de la LNH dans le Corsi relatif global en sont déjà à commencer leur saison de golf.

Parmi les dix meilleurs marqueurs de la saison, Giroux et Anze Kopitar sont les deux seuls à avoir pris part à la majorité de leurs mises en jeu de leur côté de la ligne rouge (à 5 contre 5).

L’indice WAR (win above replacements), une statistiques inspirée du baseball qui tente d’évaluer combien de points au classement un athlète a apportés (ou retirés) à son équipe grâce à son jeu individuel, suggère que les Oilers d’Edmonton auraient terminé cinq rangs plus bas au classement sans les 7,16 points conférés par Connor McDavid, et que les Kings doivent une fière chandelle à Jonathan Quick, sans qui ils auraient récolté 6,21 points en moins et n’auraient pas fait les séries. Le WAR compare les hockeyeurs à un joueur moyen fictif, dont la valeur est de zéro.