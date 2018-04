Un représentant de l'éqiupe est en finale. Il s’agit de Lyes Ould-Ramoul, qui représente le club en sport électronique. Une victoire de 2-1 contre son vis-à-vis du New York City FC lui a permis d’accéder à la finale de la eMLS Cup, symbole de la suprématie en sport électronique dans la MLS.

Ce faisant, LyesMTL est aussi qualifié pour les séries de la eWorld Cup, la Coupe du monde de soccer électronique.

Ould-Ramoul a frappé dès la 11e minute. Son adversaire didychrislito a répliqué à la 82e, mais le Montréalais a marqué le but gagnant six minutes plus tard.

