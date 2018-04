Goolaerts, secouru pour un arrêt cardio-respiratoire, a été héliporté au Centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Lille. Il participait pour la première fois à la course française, sous le maillot de son équipe Véranda's Willems.

Le coureur de 23 ans a été retrouvé inanimé, les bras en croix et sans autre concurrent à ses côtés, dans le 2e de 29 secteurs pavés de l'épreuve, près de Viesly, une centaine de kilomètres après le départ de Compiègne.

« Il a présenté un arrêt cardio-respiratoire pris en charge par l'équipe médicale de la course et héliporté secondairement au CHU de Lille », a annoncé le bref communiqué médical après la course.

« Il a été pris en charge dans un état grave par les services des urgences et de chirurgie cardiovasculaire », a précisé à l'AFP l'hôpital de Lille, sans donner de plus amples informations.

Goolaerts est l'athlète le plus sévèrement touché d'une 116e édition qui a laissé des traces. Cinq autres cyclistes ont dû être dirigés vers différents hôpitaux après des chutes.

Le Portugais Nelson Oliveira s'est blessé à la clavicule droite, le Suisse Stefan Küng au menton, le Danois Mads Würtz Schmidt à la hanche gauche, l'Italien Matteo Trentin souffre d'une contusion au dos et le Néerlandais Sebastian Langeveld d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale.

Sagan a fait fi de l'hécatombe et a enlevé les honneurs de Paris-Roubaix devant Silvan Dillier. Il a attaqué à 55 kilomètres de l'arrivée, à Auchy-lez-Orchies, et a fini le travail contre le Suisse, épatant dauphin pour sa seconde participation à l'événement.

Sagan et Dillier ont tous deux été crédités d'un temps identique : 5 h 54 min 6 s. Le Néerlandais Niki Terpstra, qui a rallié la ligne d'arrivée 57 secondes plus tard, les a accompagnés sur le podium.

Le Québécois Hugo Houle, auteur d'un chrono de 6:09:08, a accusé un retard de 15:02 sur le vainqueur pour aboutir en 84e place. Il était le seul représentant canadien à participer à la course.