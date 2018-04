Il faisait 6 degrés Celsius quand Minor a effectué le premier tir du match et les frappeurs des Blue Jays sont restés congeler pendant toute la rencontre.

Minor (1-1) a accordé un premier coup sûr après un retrait en cinquième manche, un triple à Kevin Pillar. Steve Pearce a frappé un circuit une manche plus tard, le dernier coup sûr du match pour les Blue Jays.

Minor a retiré sept frappeurs sur des prises et a accordé deux buts sur balles.

Les Rangers ont marqué quatre points après deux retraits en cinquième manche et ils ont tous été débités au dossier de Marcus Stroman (0-1). Joey Gallo a frappé un double de deux points, puis a croisé le marbre sur un double de Jurickson Profar. Juan Centeno a aussi cogné un simple d'un point.

La dernière victoire de Minor en tant que partant remontait au 28 août 2014 avec les Braves d'Atlanta et face aux Mets de New York. Il a raté les saisons 2015 et 2016 en raison d'une blessure à une épaule et a oeuvré comme releveur chez les Royals de Kansas City la saison dernière.

Stroman a accordé cinq points, six coups sûrs et cinq buts sur balles.