Le Canada affrontera la Corée du Sud à 22 h 36.

Horaire

Phase éliminatoire (9-16)

21 h 30 - Samoa c. France

21 h 52 - Angleterre c. Australie

22 h 14 - Pays de Galles c. Russie

22 h 36 - Canada c. Corée du Sud

Phase éliminatoire (1-8)

22 h 58 - Fiji c. Argentine

23 h 20 - Afrique du Sud c. Espagne

23 h 42 - États-Unis c. Nouvelle-Zélande

0 h 7 - Kenya c. Écosse

Les autres matchs suivront à partir de 1 h 16.