Kucherov a touché la cible en première période et il a atteint les 100 points en récoltant une mention d'assistance sur le but de Dan Girardi.

Connor McDavid domine la colonne des pointeurs de la LNH (106). C'est la première fois qu'il y a deux marqueurs de 100 points en une saison depuis 2009-10.

Anthony Cirelli, à deux reprises, Yanni Gourde, Brayden Point et Victor Hedman ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a stoppé 27 tirs.

Le Lightning peut s'assurer le titre de la Division atlantique et de l'Association de l'Est en gagnant son dernier match de l'année, samedi en Caroline, ou si les Bruins de Boston perdent une de leurs deux dernières rencontres.

Casey Mittelstadt et Alexander Nylander ont tous les deux marqué un premier but dans la LNH. Selon les spécialistes de statistiques du Elias Sports Bureau, c'est la première fois depuis le 3 mai 1995 que deux joueurs des Sabres inscrivent leur premier but dans la LNH lors du même match.

Jason Pominville, Jordan Nolan et Kyle Okposo ont ajouté des réussites pour les Sabres, qui ont vu Chad Johnson réaliser 27 arrêts.