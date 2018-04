Dans la finale du 100 mètres dos à laquelle trois Canadiennes, Masse a terminé avec un chrono imbattable de 58,63 secondes, un record des Jeux. Elle a devancé l'Australienne Emily Seebohm (58,66) et sa compatriote Taylor Ruck (58,97). Jade Hannah a fini 8e et dernière de la finale (1:00,83).

Ruck a également mérité une médaille d'argent (ex aequo) au 50 mètres nage libre.

De son côté, Aurélie Rivard a terminé au deuxième rang du 200 mètres quatre nages individuel SM10 avec un chrono de 2 minutes 31 secondes 79/100. C'est l'Australienne Sophie Pascoe qui a gagné l'épreuve (2:27,72).

Samantha Ryan et Katarina Roxon (SM9) ont fini respectivement 7e et 8e de la finale.

Nicolas Vachon au pied du podium en haltérophilie

L'haltérophile Nicolas Vachon a terminé au quatrième rang dans la catégorie des moins de 77 kg. L'athlète de St-Jérôme au Québec a soulevé un cumulatif de 299 kilogrammes, six de moins que l'Australien François Étoundi qui lui a ravi la médaille de bronze.

L'Indien Sathish Kumar Sivaligam, avec 317 kg, et le Britannique Jack Oliver, avec 312 kg, se sont vu octroyer les médailles d'or et d'argent.

Le relais canadien rate encore le podium en triathlon

Les Canadiens ont terminé au quatrième rang de l'épreuve de relais mixte par équipe, disputée samedi dans la région de Gold Coast.

Joanna Brown, de Carp en Ontario, Tyler Mislawchuk, de Oak Bluff au Manitoba, Desirae Ridenour, de Cowichan Bay en Colombie-Britannique et Matt Sharpe,de Victoria, ont terminé l'épreuve en 1 heure 19 minutes et 35 secondes.

Lors des derniers Jeux du Commonwealth, en 2014, le Canada avait également fini quatrième.

« C'était très dur. J'aurais aimé pouvoir tenir le coup jusqu'au bout. Mais je n'ai pas pu aller plus vite », a dit Sharpe, qui faisait déjà partie de l'équipe en 2014.

L'épreuve de relais mixte par équipe sera du programme olympique des Jeux de 2020, à Tokyo. Chaque pays choisit deux hommes et deux femmes pour disputer l'épreuve qui se compose pour chacun de 250 mètres de natation, 7 km de vélo et 1500 m de course à pied.

« Il y a quelques petites choses à corriger, mais je suis très fière de faire partie de cette équipe », a dit Brown.

« On a fait de notre mieux, et on a raté le podium de peu », a dit pour sa part Ridenour.

L'Australie a remporté la médaille d'or avec un temps de 1h17:36. L'Angleterre a fini 2e, avec un retard de 52 secondes, et la Nouvelle-Zélande, en 1h19:28, a réussi à monter sur le podium malgré la remontée du Canadien Matt Sharpe, dernier relayeur. Le Canada a raté le podium par 7 secondes.

« Je sus un peu frustré de ne pas avoir réussi à faire passer l'équipe en 3e place. Je dois apprendre de ce que je viens de vivre », a expliqué Sharpe.

Cournoyer septième au concours multiple

Deux jours après avoir remporté la médaille d’argent à l'épreuve par équipe, René Cournoyer a totalisé 80,800 points au terme de ses prestations aux six appareils. Il a reçu ses meilleures notes de la journée au saut (14,300) et aux anneaux (14,000).

L’Angleterre a signé un doublé, plaçant Nile Wilson (84,950) et James Hall (83,975) respectivement sur la première et la deuxième marche du podium. Marios Georgiou, de Chypre, a récolté le bronze avec 83,750 points.

Les Jeux du Commonwealth ne sont pas encore terminés pour René Cournoyer qui sera des finales individuelles dimanche et lundi. Le Repentignois sera de retour à l’action au saut, aux barres parallèles et à la barre horizontale.