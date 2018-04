Sidney Crosby et Jake Guentzel ont fait mouche en faisant dévier la rondelle contre le gardien Craig Anderson en deuxième période, Casey DeSmith a repoussé 34 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Sénateurs d'Ottawa 4-0, vendredi en Pennsylvanie, s'assurant du même coup l'avantage de la patinoire lors du premier tour éliminatoire. Phil Kessel a ajouté son 34e but de la saison et Patric Hornqvist son 29e pour les Penguins. Les Sénateurs termineront leur calendrier samedi soir à Boston.