Teal Bunbury, Andrew Farrell, Diego Fagundez et Wilfried Zahibo ont marqué pour le Revolution (3-1-1), qui est demeuré invaincu en trois rencontres à domicile. L’Impact (2-3-0), qui joue cinq de ses six premiers matchs de la saison sur la route, n’a pu prolonger sa séquence de deux victoires.

Le match a basculé dans le premier quart d’heure lorsque Saphir Taïder a reçu un carton rouge pour une faute involontaire, mais dangereuse, à l’endroit de Luis Caicedo.

Taïder a simplement tenté une roulette devant son adversaire, sauf que son crampon droit s’est écrasé sur le tibia de Caicedo. Ce dernier est néanmoins demeuré dans le match, tandis que l’Impact a dès lors dû se débrouiller sans ses deux joueurs désignés.

Bunbury a ouvert la marque six minutes plus tard lorsqu’il a accepté une longue remise de Zahibo dans le dos de la défense. Victor Cabrera a bien mal paru au duel, et Bunbury a facilement battu le gardien Evan Bush d’un tir du droit.

L’attaquant du Revolution a de nouveau été au cœur de l’action à la 30e minute. Jukka Raitala l’a fauché dans la surface de réparation, et l’arbitre José Carlos Rivero a accordé un tir de pénalité au Revolution. Rivero a toutefois choisi de regarder la reprise vidéo pour confirmer sa décision, ce qui a entraîné un retard considérable de presque six minutes.

Bush a cependant plongé à sa droite pour stopper la tentative de Fagundez.

La longue attente s’est traduite par l’ajout de huit minutes au bout de cette première mi-temps. Farrell en a profité pour inscrire le deuxième but après que Fagundez eut brillamment dévié le centre de Gabriel Somi dans sa trajectoire.

Les Montréalais ont continué de souffrir en deuxième période. Fagundez s’est repris pour son tir de pénalité raté à la 71e minute, lorsqu’il a conclu de belle façon une contre-attaque. Zahibo a ensuite profité d’une mauvaise sortie de Bush sur un coup de pied de coin pour porter la marque à 4-0.

Les Red Bulls de New York (2-2-0) seront les prochains adversaires de l’Impact, quatre jours après le match retour des New-Yorkais contre Chivas de Guadalajara en Ligue des champions de la CONCACAF.