Les Coyotes de l'Arizona ont consenti une prolongation de contrat de trois saisons au gardien Antti Raanta. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés, mais quelques sources parlent d'un salaire annuel moyen de 4,25 millions $.

Âgé de 28 ans, Raanta a compilé un dossier de 21-16-6 en 46 matchs cette saison, sa première avec les Coyotes. Il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,24 et un taux d'efficacité de ,930. En 138 rencontres dans la LNH avec les Blackhawks, les Rangers et les Coyotes, Raanta présente une fiche de 68-39-15 avec une moyenne de 2,30, un taux d'efficacité de ,922 et 11 blanchissages.