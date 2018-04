« Je sens que je n'ai pas la motivation nécessaire pour être à 100 % une saison de plus, et c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter », a déclaré l'athlète la plus médaillée des JO d'hiver à la télévision publique NRK en marge des championnats de Norvège de ski de fond.

« C'est un jour très particulier », a-t-elle ajouté avant de fondre en larmes.

Avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 de bronze), « Gull Marit » (Marit en or) devance de deux récompenses au palmarès des Jeux d'hiver son compatriote Bjoerndalen, qui a lui aussi annoncé cette semaine qu'il raccrochait skis et carabine à 44 ans.

Arrivée à Pyeongchang en février avec déjà 10 médailles récoltées depuis les Jeux de Salt Lake City en 2002, Marit Bjoergen avait ajouté en Corée du Sud deux médailles d'or au relais et au 30 km, une médaille d'argent au skiathlon et deux médailles de bronze au 10 km libre et au sprint par équipe.

Les hommages se succédaient vendredi en Norvège pour saluer l'impressionnante carrière de la fondeuse aux 114 titres individuels en Coupe du monde.

« Elle a été terriblement importante pour moi. C'était mon idole », a dit entre deux sanglots la fondeuse norvégienne Therese Johaug, absente des derniers JO en raison d'une suspension après une violation des règles antidopage.

« Tu as été une source d'inspiration et un modèle. Tu nous as fait sauter de joie et hurler de nervosité », a écrit sur son compte Twitter l'ancien premier ministre norvégien et secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.