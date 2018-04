Après la natation, c'est la gymnastique qui a souri au Canada.

Les Canadiennes ont été les meilleures à deux des quatre appareils et ont remporté la compétition par équipe avec un total de 163,075 points.

Brittany Rogers, Isabela Onyshko, Jade Chrobok et Elsabeth Black ont obtenu des notes de 43,650 à la table de saut et de 39,000 à la poutre pour permettre au Canada de devancer l'Angleterre et l'Australie.

Les Canadiennes ont reçu la 3e note aux barres asymétriques (40,925) et la 2e au sol (39,500).

La finale de la compétition individuelle par appareil aura lieu samedi.

Leblanc-Bazinet sur le podium

L'haltérophile canadienne Rachel Leblanc-Bazinet a récolté la médaille bronze dans la catégorie des moins de 53 kg.

L'haltérophile Rachel Leblanc-Bazinet a remporté la huitième médaille canadienne aux Jeux du Commonwealth 2018. Photo : Getty Images/Robert Cianflone

La Maskoutaine de 29 ans a raté l'argent d'un seul kilogramme au cumulatif de l'arraché et de l'épaulé-jeté.

Lao Dika Toua, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a soulevé un total de 182 kg contre 181 pour la Canadienne.

L'Indienne Sanjita Chanu Khumukcham a pris l'or avec un cumulatif de 192 kg. À Glasgow, en 2014, Khumukcham était montée sur la plus haute marche du podium, mais chez les moins de 48 kg.

Le Canada à l'aise dans le sable

Les deux équipes canadiennes ont bien entrepris le tournoi de volleyball de plage, qui fait son entrée dans le programme des Jeux du Commonwealth.

Dans un stade plein à craquer, Samuel Pedlow et Sam Schachter ont gagné leur premier match contre une équipe de Sierra Leone, deux manches à zéro, en 42 minutes. Puis, chez les dames, Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont fait de même.

Elles ont facilement gagné leur premier match deux manches à zéro en 34 minutes contre une équipe des îles Fidji.

Le tournoi est disputé dans un stade temporaire construit dans le parc reine Élisabeth de Coolangatta. Le volleyball de plage connaît un succès populaire incroyable en Australie depuis les Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000.

Tous les billets ont été vendus et l'ambiance est extraordinaire.

Le Canada souffre au basketball

Les Canadiens ont mal entrepris la compétition. Ils ont perdu leur premier match 95-55 contre les Australiens.

L'équipe canadienne est composée de joueurs universitaires, tandis que l'Australie compte sur plusieurs joueurs professionnels.

Le garde Mambi Diawara, de l'Université de Calgary, a marqué 10 points dans la défaite, le seul des joueurs canadiens à atteindre la dizaine.

Le Canada n'a réussi que 5 lancers de trois points sur 24.

Les Canadiens affronteront samedi les Nigérians.

C'est la deuxième fois que le basketball fait partie du programme des Jeux du Commonwealth. La dernière fois, en 2006, l'Australie avait remporté la médaille d'or. Le Canada n'avait pas participé au tournoi.

Masse s'illustre dans la piscine

Kylie Masse a entamé sur des chapeaux de roue sa quête de l’or.

La détentrice du record du monde du 100 m dos a ajouté un record des Jeux du Commonwealth à son palmarès en inscrivant un chrono de 58,70 s lors de sa vague pour accéder facilement aux demi-finales.

La native de Windsor, en Ontario, a remporté la quatrième et dernière vague quelques minutes après que l’Australienne Emily Seebohm eut abaissé son propre record à 58,91 s, ce qui lui a évidemment permis de se qualifier pour les demi-finales en 2e place derrière Masse.

Après avoir récolté deux médailles à la soirée d’ouverture, Taylor Ruck, du Centre de haute performance-Ontario, s’est qualifiée pour la demi-finale en 6e position grâce à un temps de 1:00,72.

Ruck (4e, 25,13) s’est également qualifiée pour les demi-finales du 50 m libre. Ruck et sa coéquipière du CHP-Ontario Kayla Sanchez (7e, 25,47) ont concouru chacune d’un côté de l’Australienne Cate Campbell dans leur vague. Campbell, qui a mené le pays hôte vers la médaille d’or au 4 x 100 m style libre, jeudi, en complétant sa portion du relais en 51 s, a inscrit le meilleur chrono, soit 24,24 s.

Le relais canadien masculin du 4 x 100 m style libre, formé de Yuri Kisil, Ruslan Gaziev, Jeremy Bagshaw et Carson Olafson, a obtenu son laissez-passer pour la finale avec le 5e temps de 3:19,30. Le Torontois Tristan Cote 4:18,73, de l’Université de Calgary, en a fait de même avec son 4e rang au 400 m quatre nages individuel.

L’Australie (Cameron McEvoy, James Magnussen, Jack Cartwright, James Roberts) a inscrit un record des Jeux de 3:12,72 pour conclure la matinée devant 10 000 partisans bruyants au Gold Coast Aquatic Centre.

Au 100 m brasse masculin, le Torontois Eli Wall (1:01,77) s’est également qualifié pour la demi-finale grâce à sa 10e place.

Autres résultats canadiens aux préliminaires :

200 m style libre, hommes :

Carson Olafson, 14e, 1:49,14 (égalise son record personnel)

Jeremy Bagshaw, 17e, 1:49,60

Samuel Belanger, 19e, 1:51,69

100 m style libre, hommes S9 :