Jakub Voracek a dénoué l'impasse avec 5:45 au cadran en troisième période et les Flyers de Philadelphie ont eu raison des Hurricanes de la Caroline 4-3, jeudi en Pennsylvanie. Claude Giroux, Ivan Provorov et Michael Raffl ont aussi marqué pour les Flyers, qui ont la dernière place disponible en séries, dans l'Est. Les Panthers de la Floride ont conservé de minces chances de la leur ravir en battant les Bruins de Boston 3-2 à Sunrise, jeudi. Philadelphie a quatre points d'avance avec un match à disputer, tandis que les Devils ont encore deux rencontres à l'horaire.