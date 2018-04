Il s'agit d'une 11e victoire pour le Canadien à l'étranger, et d'une troisième seulement depuis le début du mois de mars.

Deslauriers a inscrit le premier but de la rencontre à 5:46 de la première période, lorsqu'il a fait dévier un tir du défenseur Noah Juulsen derrière le gardien Jared Coreau.

Il a complété son doublé avec un peu plus de cinq minutes à écouler au deuxième vingt, en marquant son 10e but de la saison sans aide.

Il s'agissait de son deuxième match de deux buts cette saison, un tour de force qu'il avait également réalisé le 19 décembre à Vancouver, face aux Canucks.

Deslauriers a amassé cinq points en quatre rencontres face aux Red Wings cette saison.

« Ç'a été une bonne saison pour Nicolas, a noté l'entraîneur-chef Claude Julien. C'est un gars qui ne joue pas nécessairement en avantage numérique. Ses buts viennent à cinq contre cinq. Ce sont des situations où on a besoin de marquer plus de buts et il fait son travail de ce côté-là. Je pense qu'il réalise aussi quel est son rôle et il le fait bien. Je suis content pour lui. »

Le Canadien a aussi obtenu la contribution de Brendan Gallagher, auteur de son 31e but de la saison, et d'Artturi Lehkonen, qui a inscrit ce qui est devenu le filet victorieux à 2:23 du troisième vingt. Il s'agissait de son 12e de la saison.

« Pour gagner des matchs, tu as besoin de buts à des moments opportuns, des moments importants dans le match et c'est ce que Lehkonen a fait », a noté Julien.

Pour Lehkonen, il s'agissait de son 12e de la saison et d'un 7e à ses 14 dernières rencontres. Selon l'entraîneur-chef du Canadien, les statistiques de Lehkonen n'ont rien à voir avec la supposée guigne de la deuxième année.

« Il a manqué beaucoup de temps en début de saison, et ça lui a pris du temps à rattraper l'équipe et les autres équipes dans la ligue, a rappelé Julien. Ce n'est pas facile et on le voit avec (David) Schlemko aussi. Quand tu es absent au début de saison pendant un bon bout de temps, ça devient difficile à rattraper. C'est ce qu'on voit dans Lehkonen. Il semble qu'il a plus ou moins rattrapé et on commence peut-être à voir ce qu'on a vu chez lui l'an dernier. »

La riposte des Red Wings est venue de Dylan Larkin (15e), Tyler Bertuzzi (7e) et Darren Helm (13e) aux dépens d'Antti Niemi, qui a fait face à 26 tirs, deux de moins que Coreau.

Avec ce gain, le Canadien a balayé la série de quatre matchs face aux Red Wings.

Malgré cela, ces derniers conservent une avance d'un point sur les hommes de Claude Julien.

Détenteurs d'une fiche de 30-39-12, les Red Wings ont maintenant 72 points, un de plus que le Canadien (29-39-13).

Les Red Wings compléteront leur calendrier samedi en accueillant les Islanders de New York pendant que le Tricolore rendra visite aux Maple Leafs de Toronto au Centre Air Canada.