Le match, très disputé, s'est terminé par la marque serrée de 6-5 en faveur de l'équipe de Rich Ruohonen.

Les Américains ont pris les devants deux fois dans la rencontre, dont au 7e bout pour mener 5-3.

Gushue a réussi à niveler la marque deux bouts plus tard, 5-5, mais Ruohonen a marqué le point de la victoire au 10e bout.

C'était une première défaite de l'équipe canadienne après 7 victoires.

« Ils méritaient de gagner, a dit Gushue. L'allure du match m'a un peu frustré, et ça ne nous a pas aidés. »

« Nous n'avons pas mal joué, a affirmé Gushue. Quelques revirements nous ont fait mal. Pas besoin de s'énerver, c'est comme ça. Ils ont bien joué, et le mérite leur revient. »

La fiche du Canada est maintenant de 8-2, alors que les Américains sont toujours vivants avec leur fiche de 4-6. Ils ont encore une chance d'obtenir une des six places dans la phase éliminatoire.

Plus tôt dans la journée, la victoire contre l'équipe chinoise de Dejia Zou avait assuré une place au Canada dans la phase éliminatoire.

Le Suédois Niklas Edin et l'Écossais Bruce Mouat ont aussi atteint les matchs éliminatoires.

La défaite de la Chine contre la Suède fait en sorte que le champion en titre se classe parmi les six premiers. La Suède a porté son dossier à 9-1 en l'emportant 7-3 sur le Russe Alexey Timofeev.

Les deux premières équipes au classement passeront directement en demi-finales, tandis que les formations classées de la troisième à la sixième place disputeront les quarts. C'est la première fois que cette formule est utilisée au mondial.

La Norvège de Steffen Walstad est qualifiée avec sa fiche de 7-4. La Suisse de Marc Pfister affiche un rendement de 6-4.

La Corée du Sud de Kim Chang-min et la Russie de Timofeev sont à 5-5. L'Italien Joel Retornaz, le Néerlandais Jaap Van Dorp et le Chinois Zou se trouvent à 3-7. Le Japonais Go Aoki a une fiche de 3-8, tandis que l'Allemand Alexander Baumann ferme la marche à 1-9.

Le tour des médailles sera disputé dimanche.

Classement :