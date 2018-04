Cette petite île de 73 500 habitants située entre la Guadeloupe et la Martinique, à ne pas confondre avec la République dominicaine, n'a pas hésité à transgresser les règles écrites et non écrites de la FIFA.

La ministre des Affaires étrangères de la Dominique, Francine Baron, a révélé que l'île ne votera pas en faveur du candidat de la CONCACAF dont elle fait partie, mais en faveur de la candidature du Maroc.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique, appartenant à la zone CONCACAF, ont présenté une candidature conjointe.

L’annonce de la responsable de la diplomatie de la Dominique est intervenue à l’issue d’un entretien avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Sainte-Lucie, Abderrahim Kadmiri.

Francine Baron a saisi cette occasion pour « réitérer le soutien de la Dominique à la marocanité du Sahara, et porter haut ce soutien comme elle l’a toujours fait par le passé ».

Or, les règles de la FIFA exigent que les fédérations nationales soient indépendantes de toutes formes d'ingérence politique.

La FIFA a déjà suspendu des fédérations nationales à la suite d'interférences prouvées de leur gouvernement. Elle n'a pas répondu aux questions au sujet de l'appui de la Dominique.

L'annonce de Francine Baron a été publiée sur un site internet gouvernemental marocain.

L'appui de la Dominique à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de 2026 Photo : maroc.ma

L'article était accompagné d'une photo la montrant tenant en mains les dossiers de candidature en vue du rendez-vous planétaire de 2026.

« Au nom de la Dominique, je suis ravie d'annoncer l'appui de mon pays au Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de 2026 », a expliqué la ministre.

La Dominique est une île montagneuse des Caraïbes. La capitale, Roseau, avec ses 16 575 habitants, est connue pour ses maisons colorées en bois et ses jardins botaniques.

L’attribution du mondial de 2026 sera dévoilée le 13 juin, à l'aube de la Coupe du monde présentée en Russie.

Ce sera le premier mondial joué à 48 équipes plutôt qu'à 32.