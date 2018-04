Il y a trois jours, Nicklaus avait proposé à son petit-fils d'inverser les rôles pour le 9e et dernier trou du tournoi à normale trois.

Gary Nicklaus savait donc qu'après avoir servi de cadet à son grand-père pendant les huit premiers trous, ce serait à son tour de s'élancer au 9e tertre.

Le jeune de 15 ans a soulevé la galerie lorsque la balle a disparu dans la coupe. Il a aussitôt reçu l'accolade de son grand-père et les chaleureuses félicitations de Gary Player et Tom Watson.

Jack Nicklaus n'était pas peu fier de l'exploit de son petit-fils, comme ce message Twitter en témoigne :

With all due respect to @themasters, allow me to put my 6 Green Jackets in the closet for a moment and say that I don’t know if I have had a more special day on a golf course. To have your grandson make his first hole-in-one on this stage.... WOW! #Family #memoryofalifetime pic.twitter.com/3TSLwlV0m9