Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) a rallié le premier l'arrivée après les 200,4 kilomètres séparant Terneuzen (Pays-Bas) et Schoten (Belgique). Il a terminé la course au sprint et a été plus rapide que l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) et le Britannique Christopher Lawless (Sky), respectivement deuxième et troisième.

En tout, 28 cyclistes ont enregistré le même chrono que le gagnant, dont le coéquipier de Duchesne, le Néerlandais Ramon Sinkeldam (22e).

Originaire de Saguenay, Duchesne a quant à lui franchi la ligne d’arrivée en 51e place, aux côtés de trois autres participants avec un retard de 3 minutes 11 secondes sur le vainqueur.

« C’était une journée avec beaucoup de bordures, de pluie et de vent de côté en montant aux Pays-Bas. Ç’a été un début de course très nerveux. Vers le kilomètre 120, il y a eu un bon coup de bordure. Ils [les commissaires] ont mis une partie du peloton hors course à cause d’un passage à niveau un peu limite et nous nous sommes retrouvés une cinquantaine devant. Notre meneur, Arnaud Démare, a été pris là-dedans. Il ne restait que Ramon et moi dans le premier groupe. Je voulais suivre les nouvelles attaques qui allaient sortir parce que nous avions pris du retard sur l’échappée matinale. »

À une cinquantaine de kilomètres de la fin, Antoine Duchesne et le Britannique Owain Doull (Sky) ont attaqué le peloton de tête.

« Nous avons fait les trois tours du circuit final en échappée et on s’est fait prendre à six ou sept kilomètres de l’arrivée. C’était une de mes meilleures journées depuis le début de la saison. J’avais vraiment de bonnes sensations. J’ai pu en profiter et me faire plaisir à l’avant à la fin. Ça regarde bien pour Paris-Roubaix dimanche, le gros objectif. Nous croyons tous que nous sommes capables de gagner. »

Hugo Houle disqualifié

Les commissaires ont disqualifié un groupe d’environ 30 hommes qui n’ont pas respecté les règles de l’Union cycliste internationale sur le passage à niveau. Hugo Houle (Astana), de Sainte-Perpétue, a fait partie de ceux-ci.

« Juste avant le passage à niveau, il y a eu une chute dans le peloton et ça s’est mis à accélérer, ce qu’on appelle un coup de bordure. Il y avait une cinquantaine de coureurs devant et j’étais derrière, en chasse, à environ 5 ou 10 secondes du groupe de tête. Il y avait un troisième groupe derrière moi », a expliqué Houle.

« Arrivé au passage à niveau, j’étais devant dans le deuxième groupe. J’ai vu que les lumières clignotaient, mais j’étais sur le passage et les barrières ont commencé à baisser après. Nous avons continué, mais ils nous ont disqualifiés, a poursuivi le Québécois. Je ne pouvais pas m’arrêter dans cette situation parce que nous roulions tellement vite, à environ 60 km/h. La règle stipule que quand les feux clignotent, on doit s’arrêter. Si la même chose arrive demain, ce sera pareil. C’est juste un mauvais timing et ce n’est pas évident pour les commissaires d’interpréter la situation. »

Le meilleur résultat de sa formation a été obtenu par le Kazakh Ruslan Tleubayev (24e). « C’est décevant, mais je n’avais pas d’enjeu pour aujourd’hui. L’important, c’est Paris-Roubaix », a conclu Hugo Houle.

Également en action, le Canadien Alexander Cataford (UnitedHealthcare) a fini 56e. Représentant aussi le pays, Ben Perry (Israel Cycling Academy) n’a pas terminé la course.