Si Gordie Howe, « Monsieur hockey », aura bientôt un pont qui portera son nom entre les villes de Détroit et Windsor en Ontario, il ne sera prochainement plus possible de le lire sur l'emblème suprême de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La ligue a décidé de retirer tous les noms des joueurs qui ont remporté cette coupe entre 1954 et 1965 pour faire de la place aux joueurs des équipes gagnantes des prochaines décennies.

Le trophée, qui était à l'origine une coupe de 30 cm, atteint maintenant près d'un mètre, et doit être transporté sur la glace lors des célébrations de l'équipe championne.