Un texte de Michel Chabot

Savard et Mainville hésitent encore. Elles ne prononcent pas le mot retraite, comme si la décision était trop douloureuse à prendre.

« Tout est en réflexion en ce moment et je ne veux pas prendre une décision maintenant, dit Savard. Je veux vraiment avoir du plaisir dans ce que je fais et on décidera éventuellement. Je ne veux surtout pas regretter quelque chose. »

« La décision a été prise tout au long de l’année, explique quant à elle Mainville. Après les Mondiaux à Budapest l’année dernière, je pensais avoir terminé. Quand je suis revenue à Montréal, j’ai repensé un peu à mes objectifs et je me suis dit que je n’étais pas prête à arrêter. Je voulais vraiment prendre une année pour dire adieu au sport de façon progressive. »

Mainville, future avocate

En janvier prochain, la médaillée de bronze du relais 4 X 100 m libre, à Rio, se destine au Barreau avant un stage de six mois, qui l’occupera 70 heures par semaine.

« Je n’aurai pas le temps de m’entraîner. Ma vie professionnelle est très planifiée et j’ai vraiment hâte de faire le saut.

Du même souffle, Mainville garde tout de même une porte entrouverte sur un retour à la compétition.

« On ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Peut-être que je vais faire un comeback après mon stage pour Tokyo (en 2020). Je ne sais pas. Mais pour l’instant, je veux vraiment arrêter cette année. » Sandrine Mainville

Professeur Savard

Pour sa part, Katerine Savard vise une carrière en enseignement de niveau primaire. À l’instar de sa compatriote, elle a fait une croix sur les Jeux du Commonwealth pour se consacrer à ses études qui se termineront en 2019.

Mais elle ne veut rien brusquer et continue de nager même si elle a éprouvé des difficultés aux derniers championnats universitaires nationaux, à Toronto.

« Pendant toute ma carrière d’athlète je me suis dit que j’allais me rendre jusqu’en 2016. Je suis en réflexion depuis la fin des Jeux. Avant Rio c’était plus difficile parce que j’avais raté la sélection dans ma meilleure épreuve. Là, le fait qu’on ait gagné une médaille aux Jeux olympiques (bronze au 4 X 200 m libre) c’est plus motivant.

N’empêche, elle réfléchit depuis deux ans à son avenir, elle qui nageait au sein de l’escouade canadienne depuis 2009.

« C’est la première année que je ne suis pas de l’équipe nationale. J’ai vécu beaucoup de choses. J’ai gagné une médaille dans la plupart des championnats. Je suis médaillée d’or aux Commonwealth et aux Panams, médaillée aux Championnats du monde et aux Olympiques. J’ai vécu ce que j’avais à vivre.

Elle dit toujours aimer nager et se montre sereine en regardant dans le rétroviseur.

« Peu importe ma décision, je sais que j’ai eu une belle carrière et ça, j’imagine que personne ne peut me l’enlever. » Katerine Savard

Une fin de semaine agréable

Les deux jeunes femmes n’ont pas d’objectifs précis pour les Championnats canadiens qui se mettent en branle demain à la piscine olympique de Montréal.

Je ne veux pas me mettre d’attente, déclare Savard. Je veux vraiment avoir du plaisir en nageant. C’est une piscine que j’adore, j’ai toujours nagé vite ici. Alors je veux juste profiter de cette expérience-là pour être avec mes amis et nager vite. C’est ce dont j’ai besoin en ce moment. »

« On n’est pas habitué de faire des championnats en avril sans avoir fait des essais, explique Mainville. Je vais en profiter pour voir où j’en suis. Ce sera ma première compétition de la saison en grand bassin.

Elle s’est entraînée un peu moins que l’année passée, en moyenne quatre à cinq fois par semaine, mais plus sérieusement que ce qu’elle anticipait malgré tout. Et ses résultats l’ont surprise.

Sans doute plus détendue, elle a réussi les meilleurs chronos de sa carrière en petit bassin, lors des championnats universitaires canadiens, au mois de février.

« Je me mets vraiment moins de pression sur les épaules. J’ai beaucoup de plaisir à m’entraîner avec les Carabins de l’Université de Montréal. Ça m’a aidé au niveau des performances et ça me motive de voir ce que je serai capable de faire en fin de semaine. »

Après les Championnats canadiens, Mainville espère se rendre aux Championnats Pan Pacifiques qui se tiendront à Tokyo, à la fin août.