Le prince Charles et sa femme Camilla ont pris place parmi les 35 000 spectateurs trempés par la pluie pendant qu'à l'extérieur de l'enceinte, une centaine d'activistes aborigènes protestaient contre les conditions de vie de leur peuple et la colonisation de leurs terres ancestrales par les Britanniques.

Conduits par leurs nageurs et leurs cyclistes, notamment, les Australiens essaieront de finir la compétition sur le podium du tableau des médailles, dominé en 2014 par l'Angleterre.

La plongeuse Meaghan Benfeito a brandi le drapeau canadien durant la cérémonie d'ouverture. Elle avait brillé aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, en 2014, avec une récolte de deux médailles d'or.

La Québécoise avait triomphé au 10 m individuel et au 10 m synchronisé avec son ancienne partenaire Roseline Filion.

Plus de 4000 sportifs doivent participer à ce rassemblement qui existe depuis 1930, parmi lesquels on retrouve les sprinteurs jamaïcains Yohan Blake et Elaine Thompson. Les Sud-Africains Caster Semenya, en athlétisme, et Chad le Clos, en natation, seront également de la partie.

Parallèlement, l'Australie entend également redorer son blason sportif, terni par le scandale causé à la fin du mois de mars par le capitaine de l'équipe nationale de cricket qui a reconnu avoir triché en trafiquant une balle.