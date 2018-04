Andrei Vasilevskiy a réalisé 33 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a blanchi les Bruins de Boston 4-0, mardi soir en Floride. Grâce à cette victoire, la troupe de Jon Cooper a rejoint celle de Bruce Cassidy au sommet de la Division atlantique et de l'Association de l'Est. Brayden Point, Victor Hedman, Chris Kunitz et J.T. Miller ont sonné la charge du côté du Lightning qui a été contraint de se débrouiller sans son joueur vedette, Steven Stamkos, blessé au bas du corps dimanche contre les Predators de Nashville. L'équipe n'a toujours pas annoncé si Stamkos serait en mesure de disputer les deux dernières rencontres de l'équipe. La formation bostonienne a encore trois matchs à jouer.