Le but égalisateur de Filip Forsberg avec six dixièmes de seconde à écouler au match a finalement été refusé en raison d'une obstruction envers le gardien, ce qui a permis aux Panthers de la Floride de vaincre les Predators de Nashville 2-1, mardi soir à Sunrise. Viktor Arvidsson était posté devant le gardien des Panthers Roberto Luongo. Son bâton a fait contact avec Luongo et la rondelle a glissé sous le gardien avant que Forsberg la pousse dans le filet. Les arbitres avaient indiqué qu'il y avait eu un but, mais la reprise vidéo a infirmé la décision. Les Panthers accusent quatre points de retard derrière les Flyers de Philadelphie, au huitième rang de l'Association de l'Est, et cinq derrière les Devils avec une rencontre de plus à jouer que ces deux formations.