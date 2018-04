Mathew Barzal a amassé deux buts, dont le vainqueur, et une aide, menant les Islanders de New York vers une victoire de 5-4 contre les Flyers de Philadelphie, mardi soir à Brooklyn. John Tavares a touché la cible deux fois et Anthony Beauvillier a ajouté un but et deux assistances. Nolan Patrick, avec deux buts, Claude Giroux et Wayne Simmonds ont marqué pour les Flyers qui ont raté une belle occasion de s'assurer une place en séries.