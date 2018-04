L'histoire de ce quart de finale est déjà écrite. Le match retour au Bernabeu, le 11 avril, relèvera de l'anecdote, même avec Sergio Ramos suspendu. Mais à Turin, on se racontera pendant très longtemps la bicyclette de Ronaldo qui est le premier footballeur à marquer dans 10 rencontres consécutives de la Ligue des champions.

L'affaire s'est jouée à la 64e minute alors que le Real menait déjà 1-0 grâce à un but de... Ronaldo d'entrée de jeu (3e) face à une défense turinoise terriblement passive.

Le no 7 merengue s'est élevé au beau milieu de la surface de réparation et a réussi le geste parfait, celui dont rêvent les enfants, une bicyclette limpide qui a fini dans le petit filet de Buffon.

Barzagli a levé les épaules, l'air de dire « que voulez-vous qu'on fasse », Zinedine Zidane, qui en a vu d'autres, s'est frotté le crâne, incrédule, et les 40 000 tifosi de la Juve se sont levés et ont applaudi. Le match était bouclé et il n'y avait que ça à faire face à l'évidence du talent du Portugais, qui a salué, un peu ému.

Le Portugais est le premier footballeur à marquer dans 10 rencontres consécutives de la Ligue des Champions.

S'il n'y a qu'un seul regret à avoir, c'est que ce but fantastique soit arrivé après un invraisemblable cadeau de la défense de la Juve avec une horrible mésentente entre Chiellini et Buffon.

Pour faire bonne mesure, Ronaldo a ensuite agrémenté son doublé d'une passe décisive à Marcelo pour le but du 3-0 (72e), inscrit à un moment où la Juventus était réduite à 10, Dybala ayant été expulsé pour deux avertissements (simulation et pied haut) au bout d'une performance à nouveau trop faible pour un joueur de son talent.

Si l'on ajoute à ces trois buts les deux barres transversales trouvées par Kroos puis Kovacic, on aura une idée plus nette encore de l'ampleur de la correction.

Bayern remonte la pente à Séville

À Séville, le Bayern Munich a pu se ressaisir grâce à deux tirs déviés pour signer une victoire de 2-1.

Après avoir été dominé par son hôte et concédé le premier but, celui de Pablo Sarabia, à la 32e minute, le Bayern a profité d'un but contre son camp de Jesus Navas avant la mi-temps et s'est assuré la victoire sur une tête de Thiago Alcantara. Les deux fois, le ballon a dévié sur un défenseur du Séville FC pour déjouer le gardien David Soria.

Le Bayern n'a besoin que d'un match nul dans le match retour, présenté à Munich, pour assurer sa place en demi-finales pour la cinquième fois en six saisons.

Séville, qui a atteint les quarts de finale pour la première fois en 60 ans, ne s'est jamais qualifié pour les demi-finales de la compétition continentale.