Alvarez (49-1-2, 34 K.O.) s'est retiré du combat. Il a pris ceette décision après a raison : Alvarez après avoir échoué à deux tests antidopage les 17 et 21 février. Le 23 mars, la Commission athlétique du Nevada avait suspendu le pugiliste.

Dans la même conférence de presse, Alvarez a nié avoir sciemment triché. Il a laissé entendre que les résultats positifs au clentuberol pourraient être dus à de la viande contaminée consommée au Mexique.

« J’ai toujours été un boxeur propre et je le serai toujours », a-t-il affirmé.

Alvarez, qui est suspendu temporairement à la suite des deux tests échoués, connaîtra son sort le 10 avril alors qu’il se présentera devant la commission de boxe du Nevada qui enquête sur l’affaire.

Le premier combat entre les deux pugilistes s’était terminé sur une nulle controversée en septembre dernier. Ce résultat avait permis à Golovkin de conserver ses ceintures de l'International Boxing Federation (IBF), de l'International Boxing Organization (IBO), de la World Boxing Association (WBA), ainsi que du World Boxing Council (WBC).

Gennady Golovkin (37-0-1, 33 K.-O.) affrontera un autre adversaire lors de la soirée du 5 mai à Las Vegas.

Par ricochet, ce combat affectera également le Québécois David Lemieux. le poids moyen devait assurer la demi-finale de ce gala, contre un adversaire qui demeurait à être annoncé. Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management et gérant de Lemieux, a déclaré le week-end dernier qu'il pourrait rapatrier son protégé au Québec pour livrer ce combat.