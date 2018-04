Graz (Autriche), Calgary (Canada), Cortina d'Ampezzo et un dossier commun Milan-Turin (Italie), Sapporo (Japon), Stockholm (Suède), Sion (Suisse) et Erzurum (Turquie) se sont engagés dans la première phase de dialogue, se déroulant jusqu'en octobre 2018, qui sera suivie d'une seconde phase de candidature officielle raccourcie.

« Je me réjouis sincèrement de l'intérêt manifesté par les CNO et les villes pour l'accueil des Jeux olympiques d'hiver, a confié le président du CIO, Thomas Bach.

« Le CIO a tourné une page pour ce qui est des candidatures olympiques. Notre objectif n'est pas seulement d'avoir un nombre record de candidatures. Ce que nous voulons au final, c'est choisir la meilleure ville possible pour l'accueil des meilleurs Jeux olympiques d'hiver pour les meilleurs athlètes de la planète. »

Les candidatures olympiques, notamment pour les Jeux d'hiver, s'étaient en effet faites rares ces dernières années. Pour 2018, Pyeongchang l'avait emporté contre Annecy et Munich, tandis que pour 2022, seules Pékin et Almaty étaient en lice dans une course remportée par la mégapole chinoise.

Calgary a déjà accueilli les Jeux d'hiver en 1988. C'est également le cas de Cortina d'Ampezzo (1956), de Sapporo (1972) et de Turin (2006). Stockholm a pour sa part été le théâtre des Jeux d'été de 1912.

Le monde a porté son regard vers le Canada à deux autres occasions, lors de la tenue des Jeux de Montréal, en 1976, et de Vancouver, en 2010.