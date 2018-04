Jay Wright, entraîneur de l'équipe de la Pennsylvanie depuis 2001, aura certainement l'attention des équipes de la NBA après qu'il eut mis sur pied une formation qui a complètement dominé ses adversaires pendant tout le tournoi et qui a gagné tous ses matchs par 10 points ou plus.

Donte DiVincenzo, qui a commencé le match sur le banc, a été le héros offensif des nouveaux champions, avec 31 points. C'est le plus haut total pour un joueur de Villanova cette saison.

Jalen Brunson, joueur de l'année de l'Associated Press, a vu son temps de jeu écourté à cause d'un trop grand nombre de fautes commises et n'a inscrit que neuf points.

Michigan a rapidement pris l'avance dans le match grâce à leur puissant avant berlinois Moritz Wagner, auteur de 11 points dans les 9 premières minutes. Villanova a pris le contrôle du match avec environ six minutes à jouer en première demie et n'a plus regardé en arrière.

L'incapacité des Wolverines à inscrire des trois points (3 paniers réussis en 23 tentatives) a beaucoup à voir avec leur ralentissement à partir de la 10e minute. L'équipe habituée de frustrer les meilleurs joueurs offensifs adverses s'est fait prendre à son propre jeu par les Wildcats et la pression constante qu'ils mettaient sur le porteur du ballon.

Après la rencontre, DiVincenzo a été nommé joueur par excellence du Final Four.