Alexander Petrovic a brisé l'égalité en troisième période pour mener les Panthers de la Floride vers une victoire de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, lundi soir à Sunrise. Evgenii Dadonov et MacKenzie Weegar ont aussi touché la cible pour les Panthers, qui ont mis fin à une série de trois revers. Ils se sont approchés à cinq points des Devils du New Jersey et de la huitième position dans l'Association de l'Est. Roberto Luongo a stoppé 26 rondelles pour les Panthers, qui doivent encore disputer quatre parties, une de plus que les Devils.