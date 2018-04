Auston Matthews et William Nylander ont signé des doublés en plus d'ajouter une passe chacun et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Sabres de Buffalo 5-2, lundi dans la Ville Reine. Andreas Johnson a réussi l'autre filet des Leafs, qui ont bénéficié de 32 arrêts de Curtis McElhinney. Sam Reinhart et Jason Pominville ont riposté pour les Sabres. Chad Johnson a fait face à 31 tirs, dont une quinzaine en deuxième période.