Le Canada a volé le point quand l'Italien Amos Mosaner a raté une double sortie avec la dernière pierre de la rencontre.

Le Norvégien Steffen Walstad et le Suédois Niklas Edin dominent le classement, invaincus en quatre matchs.

Gushue, de Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, a un dossier de 3-1, tout comme le Chinois Dejia Zou et le Sud-Coréen ChangMin Kim.

Mardi, le Canada va se mesurer à la Corée du Sud et au Japon, deux équipes qui font partie du programme de lundi soir.

Les six meilleures équipes de la phase préliminaire passeront au tour éliminatoire, avec une place en demi-finales assurée pour les deux meilleures formations, samedi. Les équipes classées de trois à six vont s'affronter en quarts de finale, plus tôt samedi.