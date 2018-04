Le premier-but Justin Smoak, des Blue Jays de Toronto, a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue américaine, lundi. Smoak a fourni sept coups sûrs dont deux circuits, y compris un grand chelem dimanche, contre les Yankees de New York. Smoak a une moyenne de ,467 (7 en 15). Il a produit huit points en quatre matchs : deux samedi et six dimanche, aidant les Blue Jays à diviser les honneurs de la série de quatre rencontres.