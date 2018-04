Pernilla Lindberg a calé un coup roulé de 30 pieds pour inscrire l'oiselet au huitième trou supplémentaire et ainsi récolter sa première victoire professionnelle au tournoi ANA Inspiration, à Rancho Mirage en Californie.

Lindberg s'est imposée face à Inbee Park au trou no 10, une normale 4, le quatrième disputé lundi à Mission après que l'obscurité eut contraint les deux golfeuses à quitter le terrain dimanche soir. La Suédoise de 31 ans a remporté ce tournoi majeur à son 250e départ aux circuits de la LPGA, européen et Symetra. Park a pour sa part raté l'occasion d'obtenir son 20e titre au circuit de la LPGA et son huitième majeur.