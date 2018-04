Il est important de bien connaître son personnel, le caractère et les besoins de chacun pour bien amorcer la danse printanière.

Le succès d’une équipe ne se définit pas seulement au chapitre des victoires et des défaites, mais aussi à la préparation des matchs et à la gestion du temps de glace par l’entraîneur. La victoire ou la défaite n’est que le résultat final de l’ensemble de ces éléments.

C’est encore plus vrai en ce moment pour les formations qualifiées pour les séries avec quelques matchs à jouer.

Les questions que l’entraîneur-chef doit se poser sont les suivantes : qui a besoin de repos, qui a besoin d’avoir plus de temps de glace, qui doit soigner une blessure avant le tour suivant, qui est capable de faire face à ses responsabilités et de prendre une plus grande charge de travail qui est quintuplée au printemps?

Facile à dire, vous dites? Mais non, un faux pas et tout est bousillé.

Ça me rappelle une série de fin de saison en 1997 au moment où je jouais avec les Blackhawks de Chicago. Notre dernier match au calendrier était face aux Stars de Dallas et notre entraîneur Craig Hartsburg avait décidé de donner congé aux joueurs clés comme Chris Chelios, Tony Amonte, Keith Carney, Steve Smith, Brent Suter et Murray Craven.

Les jeunes comme Jean-Yves Leroux, Christian Laflamme, Micheal Sykora et Steve Dubinsky, entre autres, avaient tous été rappelés du club-école pour prendre leur place.

Cependant, aussi petite soit-elle comme décision, Hartsburg avait décidé de passer un message à un de nos joueurs vedettes à cette époque, notre premier joueur de centre Alexei Zhamnov qui avait terminé la saison au 2e rang des marqueurs juste derrière Amonte avec 62 points en 74 matchs. Zhamnov nous était arrivé à la suite d’un échange contre Jeremy Roenick.

L’entraîneur l’avait laissé dans la formation parce qu’il voulait le réveiller compte tenu de sa mauvaise fin de saison.

Cette décision venait de sceller l’issue de nos séries, car Alexei s’est fait une entorse à la cheville. Comble de malheur, les choses ont empiré quelques jours plus tard. Au lieu de lui donner le plus de temps possible pour récupérer avant le premier match des séries, on a voulu tester sa cheville à l’entraînement en l’anesthésiant.

Malgré le fait qu’il ait pris régulièrement part à l’entraînement, une faute médicale a fait en sorte que l’infection s’est propagée dans sa cheville qui a soudain pris l’allure d’un ballon de football. Nous avons alors perdu les services d’un de nos meilleurs producteurs offensifs à l’aube d’un affrontement face à la puissante formation de l’Avalanche du Colorado.

La première erreur a été faite par l’entraîneur, incapable de piler sur son orgueil afin de donner un congé à son joueur étoile pour le dernier match. La seconde revient encore à l’entraîneur pour avoir donné son aval au médecin pour l’anesthésier pendant un entraînement. Et la troisième est celle du médecin, incapable de geler une cheville sans l’infecter. Il avait aussi tenté de geler Chris Chelios à l’aine lors du dernier match de la série et la jambe complète de Chris était devenue inerte.

Je ris aujourd’hui en écrivant ces mots, car la scène était digne d’une comédie. Mais à l’époque, c’était un drame. Il fallait voir Bob Pulford, notre DG, entrer dans le vestiaire entre les périodes pour enguirlander le médecin et l’entraîneur.

Même Gus, le père de notre capitaine Chelios, avait dit sa façon de penser à son fils parce qu’il n’était pas sur la glace pendant que l’entraîneur s’adressait à nous dans le vestiaire.

« Je ne t’ai pas élevé comme ça en poule mouillée, retourne sur la glace! »

Pathétique direz-vous pour une équipe aussi prestigieuse que celle des Hawks? Absolument!

À titre d’information, le médecin a perdu son emploi et l’entraîneur, le sien, l’année suivante. Ah! oui, j’oubliais, nous avions, malgré ce cirque, gagné deux matchs et perdu en six rencontres.

Certains joueurs ont besoin de repos et d’autres ont besoin d’un défi. L’entraîneur doit peser sur le bon bouton et n’a pas le droit à l’erreur. C’est une question de centimètres et de millisecondes dans la LNH. Des millions de dollars en découlent.

Un mauvais changement, une mauvaise combinaison, une mauvaise pénalité, une mauvaise décision, l’incapacité d’un entraîneur à piler sur son orgueil et vous êtes en vacances.

À vous de jouer messieurs!

Nous voulons tous vibrer.