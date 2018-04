Un texte de Jean St-Onge

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tiger Woods se retrouve parmi les favoris.

Chez les preneurs aux livres de Las Vegas, il est placé au 4e rang, derrière les jeunes Dustin Johnson, Justin Thomas et Jordan Spieth qui sont cotés à 10 contre 1.

Pourtant, Woods n’a pas gagné de tournoi en 5 ans, de tournoi majeur en 10 ans et de Tournoi des maîtres en 13 ans. Il n’a même pas participé aux deux dernières éditions.

Mais Tiger, c’est Tiger. Il a fini parmi les cinq premiers lors de ses deux plus récents tournois et ses partisans se sont mis à rêver.

Woods a ses terrains fétiches et nul doute qu’Augusta en fait partie. Il y détient la meilleure moyenne de l’histoire (70,86).

Tiger a gagné quatre fois le Tournoi des maîtres et a terminé parmi les cinq premiers à 11 occasions. Seul Jack Nicklaus a fait mieux.

Il n’est toutefois pas le seul vétéran à surveiller cette semaine.

À 47 ans, Phil Mickelson pourrait devenir le golfeur le plus âgé à revêtir le veston vert. Il est en quête d’un quatrième titre à Augusta, ce qui lui permettrait de rejoindre Woods et Arnold Palmer.

Si son dernier titre remonte à 2010, le gaucher a quand même été dans la lutte depuis ce temps avec une 3e place en 2012 et une 2e en 2015.

Sur le circuit de la PGA, Mickelson a renoué avec la victoire pour la première fois en près de cinq ans dans un tournoi de la série des championnats mondiaux au Mexique le mois dernier. Il se retrouve au 3e rang du circuit américain depuis le début de la saison.

Les autres

Quand on cherche à prédire le gagnant, il faut regarder les performances passées à Augusta, au moins autant que les meilleurs golfeurs du moment. Le parcours d’Augusta a la particularité que certains y jouent mieux qu’ailleurs.

Les vétérans Fred Couples et Bernhard Langer y sont restés compétitifs beaucoup plus longtemps que sur les autres terrains de la PGA. Les deux ont d’ailleurs réussi à se classer parmi les 10 premiers après leur 50e anniversaire.

Donc, jetons un coup d’œil sur ceux qui ont réussi à maîtriser les verts de la Georgie.

Bubba Watson : avec Bubba, c’est souvent tout ou rien. Gagnant en 2012 et 2014, il a été retranché après les deux premiers tours l’an dernier et s’est contenté de finir 37e et 38e lors des années précédentes.Il a deux victoires à son palmarès en 2018 et son jeu semble à point.

Jordan Spieth : il en sera à sa cinquième présence à Augusta. Champion en 2015 entre deux 2e places en 2014 et 2016, avant de finir 11e l’an dernier, le « pire » résultat de sa jeune carrière.

Il a connu sa part de difficultés sur les verts au cours de la dernière année, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle à l’approche du Tournoi des maîtres. Il a fini 3e la semaine dernière à Houston, une note encourageante.

Rory McIlroy : McIlroy n’a jamais gagné le Tournoi des maîtres. C’est le seul titre majeur qui manque à son palmarès. Il est cependant le seul à avoir terminé parmi les 10 premiers lors des quatre dernières années.

Après une saison sans victoire en 2017, il a enlevé le tournoi Arnold Palmer le mois dernier. Toujours dangereux.

Justin Rose : battu par Sergio Garcia en prolongation l’an dernier, le champion olympique va tenter de devenir le troisième Européen d’affilée à revêtir le veston vert.

Rose est 5e au classement mondial et a fini tous les tournois sous la normale depuis le début de la saison.

Dustin Johnson : l’an dernier, Dustin Johnson s’est amené au Tournoi des maîtres avec un statut de favori comme celui de Tiger Woods à ses meilleures années. Il a fait une chute dans la maison qu’il louait à Augusta et une blessure au dos l’a forcé à l’abandon.

Cette année, il s’accroche à son titre de numéro un mondial et reprend le rythme peu à peu. Il est seul golfeur à revendiquer au moins une victoire lors des 11 dernières saisons.

Justin Thomas : Thomas est à la poursuite de Johnson au premier rang mondial. Après avoir gagné cinq tournois l’an dernier, le jeune Américan de 24 ans a deux victoires depuis le début de la saison.

Thomas en est seulement à sa troisième visite à Augusta. Il a fini 22e l’an dernier.

Paul Casey : cet Anglais de 40 ans a fini 5 fois parmi les 10 premiers, dont lors des 3 dernières années. Il pourrait surprendre.

Sergio Garcia : ce serait un peu gênant de parler des favoris sans mentionner le champion en titre. Même s’il n’a pas gagné depuis l’an dernier, il joue bien et mène la PGA avec une moyenne de 68,71 coups par tour.

Il tentera de devenir le premier depuis Tiger Woods, en 2002, à gagner le Tournoi des maîtres deux années d’affilée.