Federer a reculé d'une place après avoir rendu les armes dès son entrée en lice, au deuxième tour, contre l'Australien Thanasi Kokkinakis.

Nadal, qui est inactif depuis son abandon en quarts de finale des Internationaux d'Australie, soit lors des 10 dernières semaines, a ainsi récupéré le trône qu'il avait brièvement cédé au Suisse.

Milos Raonic, qui semble avoir relégué aux oubliettes sa saison 2017 minée par diverses blessures, a progressé de trois positions. Pour ce faire, celui qui pointe désormais au 22e rang a devancé l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, l'Australien Nick Kyrgios et le Français Adrian Mannarino.

Raonic a atteint les quarts de finale à Miami après avoir accédé au carré d'as à Indian Wells. Il continue donc son ascension vers le sommet du classement masculin, lui qui avait effectué un bond de la 38e à la 25e place le 19 mars dernier.

Le tombeur du Canadien lors des deux premiers Masters 1000 de la campagne se nomme Juan Martin Del Potro. L'Argentin a été couronné en Californie contre Federer, mais a plié en demi-finales en Floride devant l'éventuel champion, Isner.

Del Potro n'a pas bougé du 6e échelon, tout comme le Croate Marin Cilic au 3e rang, mais a vu un peu de mouvement devant lui. L'Allemand Alexander Zverev, finaliste à Miami, renoue avec la 4e place, tandis que le Bulgare Grigor Dimitrov glisse d'une position, 5e.

La percée de Denis Shapovalov jusqu'aux huitièmes de finale lui a permis de devancer l'Argentin Leonardo Mayer pour occuper le 45e rang. La jeune vedette canadienne a baissé pavillon devant le Croate Borna Coric, une autre étoile en devenir.

Stephens intègre le top 10

L'Américaine Sloane Stephens a brillé de tous ses feux sous le chaud soleil de Miami lors des deux dernières semaines. La championne de l'événement floridien a été récompensée d'une hausse de trois positions qui la place au 9e échelon de l'élite féminine.

Stephens a vaincu trois anciennes numéro un mondiales, l'Espagnole Garbine Muguruza, l'Allemande Angelique Kerber et la Bélarusse Victoria Azarenka, avant de remporter la finale contre la Lettone Jelena Ostapenko.

Les quatre dernières joueuses avec lesquelles elle a bataillé pour l'obtention du titre en Floride ont, comme elle, un titre du grand chelem à leur actif.

Les huit premières places au classement dominé par la Roumaine Simona Halep n'ont pas subi de changement.

La Canadienne Eugenie Bouchard est classée 111e grâce à une progression de trois rangs, tandis que sa compatriote Françoise Abanda, 129e, a effectué un recul de cinq positions.

Bouchard et Abanda, défaites au deuxième tour du volet qualificatif à Miami, n'ont pas été en mesure d'intégrer le tableau principal.

Classement de l'ATP au 2 avril

1. Rafael Nadal (ESP) 8770 points (+1)

2. Roger Federer (SUI) 8670 points (-1)

3. Marin Cilic (CRO) 4985 points

4. Alexander Zverev (GER) 4925 points (+1)

5. Grigor Dimitrov (BUL) 4635 points (-1)

6. Juan Martin Del Potro (ARG) 4470 points

7. Dominic Thiem (AUT) 3665 points

8. Kevin Anderson (RSA) 3390 points

9. John Isner (USA) 3125 points (+8)

10. David Goffin (BEL) 3110 points (-1)

11. Lucas Pouille (FRA) 2410 points (-1)

12. Pablo Carreno (ESP) 2395 points (+7)

13. Novak Djokovic (SRB) 2310 points (-1)

14. Sam Querrey (USA) 2265 points

15. Diego Schwartzman (ARG) 2220 points (+1)

16. Jack Sock (USA) 2200 points (-5)

17. Roberto Bautista (ESP) 2175 points (-2)

18. Tomas Berdych (CZE) 2140 points (-5)

19. Hyeon Chung (KOR) 1897 points (+4)

20. Fabio Fognini (ITA) 1840 points (-2)

...

22. Milos Raonic (CAN) 1765 points (+3)

...

45. Denis Shapovalov (CAN) 1118 points (+1)

...

75. Vasek Pospisil (CAN) 715 points (+2)