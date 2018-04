Un texte d’Alexandre Gascon

C’est que les Penguins et leur capitaine ont joué énormément de matchs depuis deux ans et demi en raison, évidemment, de leurs conquêtes de la coupe Stanley en 2016 et 2017. Des triomphes à l’arraché dont six des huit duels éliminatoires se sont conclus en six matchs ou plus.

Crosby a disputé 297 rencontres au cours de cette période amorcée à l’automne 2015 - séries éliminatoires, matchs préparatoires et Coupe du monde compris – avant les deux derniers matchs de l’actuelle campagne.

Son équipe? 314 matchs.

Leur qualification éliminatoire officiellement acquise grâce à leur gain contre le Canadien, Pittsburgh tentera un coup inédit ce printemps : remporter le trophée de Lord Stanley pour une troisième fois d’affilée, exploit inaccompli depuis la dynastie des Islanders de New York au début des années 1980.

La tâche s’annonce colossale. Le numéro 87 est bien conscient que le chemin ne sera pas une sinécure; malgré leurs innombrables atouts, les Penguins ne sont pas favoris, quoique bien audacieux celui qui misera contre eux.

En dépit de l’immense charge de travail des trois dernières années, Crosby écarte la théorie de la fatigue accumulée.

« Je ne pense pas qu’il y ait de la fatigue. C’est le temps le plus excitant de l’année », a répondu le capitaine lors de la fin de semaine de Pâques.

« C’est maintenant que les matchs ont le plus de signification (…) Comme joueur, tu es vraiment motivé à ce temps-ci de l’année. D’avoir ces longs parcours en séries encore frais à la mémoire, tu peux apprendre de ça », a-t-il poursuivi.

C’est possiblement cette inestimable expérience qui a permis aux Penguins de renverser la vapeur après une première moitié de saison en demi-teinte.

Au jour de l’An 2018, Pittsburgh pointait au 10e rang de l’Est à trois points des Islanders et d’une place en séries éliminatoires grâce à une fiche de 19-18-3.

Ils ont amorcé l’année en lion (ou en Penguins) et se sont replacés dans la course en maintenant le meilleur dossier de l’association en janvier (9-3-0). Les voici au 2e rang de la Division métropolitaine, prêts à tenter le grand coup.

Je veux garder la coupe à Pittsburgh. Kristopher Letang, défenseur des Penguins

« Même la première année qu’on a gagné, en 2009, l’année d’après, tu as le sentiment que tu viens de perdre ton trophée quand tu ne gagnes pas. Là, on l’a eue et on veut la garder », a renchéri Kristopher Letang sur la question.

Constante injection de sang neuf

Les Penguins de l’ère Crosby-Malkin représentent ce qui se rapproche le plus d’une dynastie dans le hockey contemporain.

Les deux joueurs de centres, maintenant appuyés dans l’axe par Derick Brassard et Riley Sheahan qui font du groupe l’un des plus redoutables de la ligue, sont en grande partie responsables du succès de l’organisation, évidemment.

Marc-André Fleury et Matt Murray se sont aussi relayés pour offrir d’excellentes prestations devant le filet.

L’autre clé du succès des Penguins? Le repêchage et le développement.

Chaque saison, de jeunes joueurs font le saut de Wilkes-Barre, la filiale de la Ligue américaine, à Pittsburgh et remplissent des rôles importants.

En 2016, Conor Sheary a rejoint les Penguins à la mi-saison et a trouvé sa place à la gauche du capitaine.

L’an passé, c’était au tour de Jake Guentzel d’épater la galerie en séries éliminatoires. L’Américain d’Omaha, au Nebraska, a égalé le record de points par une recrue en séries avec 21, une marque vieille de 36 ans.

Guentzel a terminé son parcours avec un filet de moins (13) que Dino Ciccarelli (14) avec les North Stars en 1981.

« Les recruteurs recherchent des travaillants, des gars avec des habiletés. Nous avons un style rapide, tout ça est bien important », a fourni Sheary en guise d’explication à cet impressionnant approvisionnement de talent.

Les ajouts cette année, moins spectaculaires, se fondent néanmoins parfaitement dans le moule.

« Des gars comme Dominik Simon, Zach Aston-Reese, ils ont fait leurs devoirs et leur temps dans la Ligue américaine. Ils arrivent ici et sont capables d’avoir un impact en partant. Ça fait partie d’être un professionnel. Tu apprends la game et quand tu as ton occasion tu dois la saisir », a poursuivi Sheary.

« Les gars sont supers ici. Ils te font sentir à ta place dès le début. Sid est spécial. Il t’aide tout le temps. J’ai joué sur son trio. Il te parle tout le temps, il te met à l’aise », a confié Simon.

Simon a amassé 12 points en 33 matchs jusqu’ici. La dernière trouvaille, Aston-Reese, a réussi 4 filets à ses 13 premiers matchs.

L’ailier gauche de 23 ans remplissait les buts à l’université Northeastern dans les dernières années et il a choisi les Penguins en mars 2017 pour son premier contrat.

Le professionnalisme s’apprend, estime Letang. Il est contagieux, forcément, « quand tu vois Sidney travailler aussi fort, tu n’as pas le choix d’élever ton jeu d’un cran », croit-il.

« Le leadership qu’on a avec Sid et Malkin…Tu arrives des mineures, tu joues avec un gars comme Sidney. Il parle énormément, il aime ça que ses deux ailiers soient sur la même longueur d’onde. Quand tu as la chance de jouer avec un gars comme ça qui peut te parler, de voir à quel point il est bon, c'est sûr qu'il va t’aider à marquer des buts ou à bien jouer. C’est juste une question d’adaptation », a expliqué le Québécois.

Le succès engendre le succès, entend-on souvent. Les Penguins en sont un exemple criant.