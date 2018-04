Après que Josh Donaldson eut reçu un but sur balles intentionnel pour remplir les sentiers, Smoak a envoyé un tir de David Robertson (0-1) par-dessus la clôture du champ centre, pour son deuxième grand chelem en carrière.

Le puissant cogneur des Blue Jays (2-2) avait aussi frappé une longue balle de deux points en septième manche et il a obtenu 3 des 12 coups sûrs de son équipe.

Tyler Clippard (1-0) a lancé pendant une manche en relève et Oh Seung-hwan s'est occupé de la neuvième pour enregistrer un premier sauvetage cette saison. La deuxième victoire consécutive des Blue Jays a permis à la troupe de John Gibbons de partager les honneurs de cette première série de la saison.

Brandon Drury a cogné un circuit de deux points lors d'une troisième manche de quatre points les Yankees (2-2).

Le nombre de lancers du partant des Blue Jays Marcus Stroman était surveillé parce qu'il a subi une blessure à l'épaule droite pendant les matchs préparatoires. En première manche, il a accordé deux buts sur balles, mais il a aussi réussi deux retraits sur des prises.

En deuxième manche, le receveur des Blue Jays Russell Martin a voulu tester le bras de l'imposant voltigeur de droite Aaron Judge, mais il a été épinglé au marbre. Kevin Pillar, qui était au troisième coussin, a contourné la plaque à la suite du simple de Devon Travis.

Stroman a été malmené en troisième manche. Il a accordé un but sur balles à Giancarlo Stanton alors que Didi Gregorius et Neil Walker ont suivi avec respectivement un double et un simple d'un point. Drury a ensuite envoyé la balle dans les gradins du champ centre-gauche pour son premier circuit de la saison.

Il a terminé la rencontre après avoir accordé quatre points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Il a malgré tout retiré huit frappeurs sur des prises.