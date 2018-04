Les Flyers ont laissé filer une avance lorsque Patrice Bergeron a créé l'égalité dans les dernières secondes du troisième engagement, mais ils ont rebondi pour s'approcher d'un retour en séries après une année d'absence.

Travis Konecny a amassé un but et une aide, Nolan Patrick a ajouté un but alors que Giroux a ouvert le pointage en première période. Petr Mrazek a effectué 36 arrêts pour les Flyers, qui détiennent une avance de huit points sur les Panthers de la Floride. Les Panthers occupent la 9e place et ils doivent encore disputer cinq matchs.

Noel Acciari et David Pastrnak ont également enfilé l'aiguille pour les Bruins, qui avaient perdu les services de Brandon Carlo et Riley Nash la veille. Anton Khudobin a stoppé 20 rondelles dans la défaite.

Le 29e but de la saison de Giroux, un sommet en carrière, a été inscrit en échappée en prolongation, alors qu'il a fait mine de passer la rondelle entre ses jambes. Les Flyers ont obtenu au moins un point à leurs huit derniers matchs (5-0-3).

Les Bruins ont accentué à deux points leur avance sur le Lightning de Tampa Bay au sommet de la Division atlantique et de l'Association de l'Est.

Filip Forsberg Photo : The Associated Press/Jason Behnken

Le Lightning baisse pavillon contre les Predators

Filip Forsberg a récolté deux buts et une aide, pour mener les Predators de Nashville vers un gain de 4-1 contre le Lightning.

Forsberg était de retour dans la formation des Predators après avoir raté le match de samedi face aux Sabres de Buffalo, puisqu'il subissait des traitements.

Craig Smith et Ryan Johansen ont également touché la cible pour aider Nashville à se rapprocher du Trophée des présidents, remis à l'équipe avec le plus de points au classement général de la LNH. Juuse Saros a repoussé 29 tirs.

Le Lightning n'a pas été en mesure de profiter des cinq avantages numériques offerts par son adversaire.

Tampa Bay a disputé les 40 dernières minutes de jeu sans son capitaine Steven Stamkos. Ce dernier a quitté la rencontre en raison d'une blessure au bas du corps. La nature de la blessure n'a toutefois pas été dévoilée.

Ondrej Palat a inscrit le seul but du Lightning. Andrei Vasilevskiy, qui a encaissé une troisième défaite de suite, a fait face à 26 tirs.