Le quatuor composé de Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker a d'entrée de jeu signé un gain de 7-6 contre la Russie et son capitaine Alexey Timofeev, avant de baisser pavillon 8-7 devant l'Écosse et son meneur de jeu Bruce Mouat.

Les curleurs canadiens avaient réalisé un parcours parfait l'an dernier lorsqu'ils ont remporté les honneurs devant leur public à Edmonton.

Le Canada était aux commandes 7-6 avant de reprendre possession du marteau. Timofeev a tenté d'inscrire un point avec sa dernière pierre du match, mais n'a pas été en mesure de concrétiser sa tentative.

Les représentants de l’unifolié ont rapidement pris l’avance face aux Russes, grâce à trois points au premier bout et deux points au quatrième engagement pour se forger un avantage de 5-1.

Leurs rivaux ont cependant répliqué avec quatre points aux trois bouts suivants pour niveler le pointage.

Timofeev n'avait pas remporté un seul duel l'année passée et avait plié l'échine 11-3 devant le Canada.

Les Russes ont raté une occasion en or d'inscrire deux points au neuvième bout. Timofeev a cependant été forcé d'utiliser son ultime atout pour déloger deux pierres canadiennes, sans succès.

Plus tard en soirée, l'Écosse a fracassé la fiche immaculée du Canada. Deux points récoltés durant l'engagement décisif ont permis à Mouat et à ses compatriotes d'obtenir la victoire à leur baptême dans le Nevada.

Gushue et sa bande ont mené à trois moments différents de la rencontre, dont une fois à l'issue du neuvième bout, sans toutefois être en mesure de conserver leur mince priorité.

La moyenne d'âge de la formation de Mouat, champion du monde chez les juniors en 2016, est de 23,5 ans.

L'Orleans Arena avait accueilli la Coupe continentale de curling en 2014, 2016 et 2017, mais jamais le Championnat du monde.