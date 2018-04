Un texte d’Antoine Deshaies

La nouvelle équipe d’Atlanta a ravi la position de tête aux Sounders avec une retentissante moyenne de 48 200 spectateurs. C’est plus du double de celle de la ligue, qui se situe à 22 100. Seattle désire retrouver son trône au plus vite.

« On est très fiers d’avoir mené la MLS pendant toutes ces années, maintenant on veut devancer Atlanta, explique Bart Wiley, directeur des opérations pour les Sounders. On est heureux d’avoir de la concurrence. Ça nous pousse à être meilleurs. On a encore beaucoup de sièges à vendre. »

Les Sounders sont rapidement devenus un joueur majeur et incontournable dans le paysage sportif de Seattle.

Le club a pu compter sur un partenariat important avec ses voisins de la NFL. Le propriétaire des Seahawks, le cofondateur de Microsoft Paul Allen, est aussi actionnaire minoritaire des Sounders.

Les deux équipes partagent beaucoup plus qu’un stade de 68 000 sièges.

« L’expertise de mise en marché des 200 employés des Seahawks nous a permis de bâtir des fondations solides, explique Bart Wiley. On a pris de bonnes et de moins bonnes décisions et on a su en tirer des leçons. Dès le début, nos propriétaires ont dit qu’on ne voulait pas être une équipe d’expansion ordinaire. »

En plus de leur Coupe MLS remportée en 2016, les Sounders ont remporté quatre Coupes des États-Unis, dont trois consécutives de 2009 à 2011. Photo : Associated Press/Manuel Balce Ceneta

L’un des propriétaires de l’équipe, Drew Carey, populaire animateur de l’émission The Price is Right, a insisté pour donner un pouvoir réel aux partisans. Une fois tous les quatre ans, le directeur général est même soumis au plébiscite des membres.

Les amateurs de soccer n’aiment pas trop les comparaisons avec le hockey, mais l’actualité montréalaise l’impose.

C’est comme si les détenteurs d’abonnements au Canadien pouvaient voter pour le renvoi de Marc Bergevin...

« La constitution de l’équipe encadre le processus et, si certaines conditions sont respectées, le vote des amateurs peut mener directement au non-renouvellement du contrat du DG, explique Bart Wiley. Le conseil des membres est aussi consulté mensuellement sur une multitude de sujets, dont l’apparence de nos maillots. C’est important pour nous de prendre la température de l’eau avec nos partisans. »

Un vote en octobre par un public connaisseur

Le prochain vote de confiance aura lieu cet automne. Le directeur général Garth Lagerwey ne semble pas trop inquiet quant à son avenir. Après tout, malgré un lent début de saison 2018, son équipe a remporté la Coupe MLS en 2016 et a perdu en finale en 2017 contre Toronto.

« Ce n’est pas différent des autres équipes, souligne le DG. Si tu gagnes et que tu as un bon club, tu vas rester. Sinon, tu vas perdre ton emploi. C’est la même chose, peu importe que la décision vienne des partisans ou du propriétaire. La pression de gagner est la même. »

Le danger d’un vote émotif plutôt que rationnel existe. Les propriétaires aussi peuvent prendre des décisions émotives sous l’influence des amateurs. Certains directeurs généraux se sentiraient peut-être pressés de faire des changements pour aider l’équipe à court terme l’année du vote, mais ce n’est pas la bonne chose à faire. On doit rester fidèle à la philosophie du club. Garth Lagerwey, directeur général des Sounders

Lagerwey, qui accorde des entrevues aux médias chaque semaine, a confiance que sa feuille de route lui permettra d’obtenir le bénéfice du doute des partisans. Après tout, ses équipes ont participé à quatre des neuf dernières finales de Coupe MLS et en ont remporté deux : il était à Salt Lake City avant de joindre les Sounders.

Chaque fois, insiste-t-il, son équipe avait une masse salariale inférieure à l’adversaire.

« Je ne dis pas que les amateurs d’ailleurs ne sont pas intelligents, mais ceux des Sounders connaissent vraiment bien leur soccer, analyse le directeur général. Leurs critiques sont nuancées et ça me donne espoir que leur décision ne sera pas émotive. Ils comprennent les objectifs à long terme.

« Avec nos partisans, on n’a pas nécessairement à embaucher de gros noms comme Zlatan Ibrahimovic ou Didier Drogba, ajoute-t-il. On ne cherche pas la célébrité. Le Galaxy va devoir changer sa façon de jouer pour faire de la place à Zlatan. Nous, on se concentre à avoir la meilleure équipe. »

La meilleure équipe sur le terrain et l’une des meilleures ambiances de la MLS en tribunes. Les Sounders visent un public jeune et passionné, mais pas nécessairement familial.

« On aime les familles et on aime que les enfants viennent aux matchs, mais ce n’est pas le public qu’on convoite avec notre mise en marché, explique Bart Wiley. Notre public se compose principalement de jeunes adultes éduqués et branchés sur la technologie. On sent vraiment que nos partisans sont passionnés par leur soccer et par les Sounders. »

Les Sounders ne craignent pas la LNH

Le portrait sportif professionnel pourrait changer considérablement au cours des prochaines années à Seattle. Deux joueurs majeurs pourraient venir s’alimenter à la tarte des dollars loisirs.

L’arrivée de la Ligue nationale de hockey à Seattle est imminente. La rénovation du Key Arena pourrait aussi préparer le retour de la NBA dans la ville.

« Personnellement, j’adore le hockey et on est tous excités à l’idée que la LNH s’installe ici, explique Bart Wiley. Ce sera de la concurrence de plus pour nous, mais on aime ça, la concurrence. On n’est pas complaisants malgré nos succès. Le hockey peut même nous aider à devenir une meilleure organisation. »

Le populaire animateur Drew Carey fait partie du groupe d'actionnaires des Sounders de Seattle. Photo : Associated Press/Ted S. Warren

Déjà, les Sounders sont prêts à tendre la main au groupe d’investisseurs si celui-ci obtient officiellement une équipe de la LNH.

« On va aller à leur rencontre pour voir si on peut faire des affaires avec eux, explique-t-il. On travaillera peut-être avec eux, sinon on leur souhaitera bonne chance. On entretient déjà de bonnes relations avec les Mariners au baseball. »

L’économie de la région de Seattle est florissante. Le magazine Forbes classe d’ailleurs sa croissance au 2e rang parmi toutes les villes des États-Unis.

Dans ce contexte, ce marché sportif de 3,5 millions d’habitants semble bien loin d’être à saturation.