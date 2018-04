Solarte a envoyé la balle rapide du releveur Dellin Betances (0-1) dans les gradins du champ centre. Il s'agissait du deuxième coup sûr de Solarte dans l'uniforme des Blue Jays.

Pillar s'est amené sur les sentiers après avoir frappé un coup sûr et a volé le deuxième et le troisième but avant de tenter l'impossible alors que Gift Ngoepe se trouvait au bâton.

Il s'agissait du premier vol de marbre des Blue Jays depuis celui d’Aaron Hill, en 2007, face aux Yankees. Les 37 692 partisans réunis au Rogers Centre ont bondi de leurs sièges pour célébrer l'exploit.

Justin Smoak a frappé un double et deux simples et a produit deux points pour la formation torontoise (1-2). Luke Maile a ajouté un point produit.

Ryan Tepera (1-0) a oeuvré durant une partie de la huitième manche pour obtenir la victoire et Roberto Osuna a récolté un sauvetage.

Marco Estrada, le partant chez les Jays, a accordé trois points en quatre coups sûrs et a concédé trois buts sur balle, en plus de retirer deux frappeurs sur des prises en sept manches de travail.

Tyler Austin a claqué deux longues balles et a produit à lui seul les trois points des Yankees (2-1). Le lanceur partant CC Sabathia a accordé deux points en cinq manches et cinq coups sûrs, pour retirer quatre adversaires grâce à des prises. Il a également concédé deux buts sur balles.